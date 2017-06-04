Людмила Усова: о легенде белорусского зодчества и созданных ею знаковых объектах Минска

Сотни зданий, парки, скверы и улицы хранят память об удивительной женщине – Любови Усовой. Она вошла в архитектурную летопись Минска, как один из разработчиков послевоенного Генерального плана нашей столицы.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Любовь Дмитриевна Усова родилась в 1921 году в Иркутске. В 1930-е годы с матерью переехала в Москву, где окончила среднюю школу и поступила в Московский архитектурный институт. Однако учебу прервала Великая Отечественная война. Когда фашисты напали на Советский Союз, студенты одни ушли в ополчения, другие строили оборонительные сооружения вокруг Москвы и работали в госпиталях. Там же трудилась и Любовь Дмитриевна Усова. Во время войны Любовь Усова познакомилась со своим будущим мужем и коллегой Василием Геращенко. Они вместе учились в одном институте. В 1947 году она окончила вуз с красным дипломом. К этому времени Василий Геращенко уже работал в Минске. По распределению вслед за мужем отправилась и Любовь Усова. 1 мая в 1947 году она приехала в нашу столицу и уже через два дня здесь началась ее творческая жизнь, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ее приняли на работу в архитектурно-планировочную мастерскую Юрия Егорова – сегодня это крупнейшая проектная организация Беларуси «Минскпроект». Именно там строили планы по восстановлению нашего города из руин. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Если говорить о ее значительных объектах, то среди них знакомый всем минчанам ТЮЗ (Театр юного зрители) и бывший Дворец пионеров. Она реконструировала эти здания вместе с архитектором Александром Воиновым после Великой Отечественной войны. Затем был построен вместе с Воиновым еще один крупный общественный объект, который мы все знаем сейчас, как здание Исполнительного комитета СНГ.

Постепенно город преображался. Вместе с коллегами Любовь Усова создавала новый Минск. Особое внимание уделяли центру нашей столицы. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Она работала в коллективе вместе с Борисом Рубаненко и проектировала пятиэтажные дома по улице Бобруйской, Ульяновской и по Кирова.

Жилые кварталы, детские сады, школы, общественные здания стали визитной карточкой архитектора. Уже почти полвека многие из них продолжают служить минчанам и радовать прохожих. Например, жилые дома по улице Долгобродской – совместный проект с мужем Василием Геращенко.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Это прекрасные здания, которые были построены для рабочих завода имени Мясникова, по Партизанскому проспекту строились дома для рабочих Мотовелозавода, по улице Долгобродской Усова строила дома для рабочих тракторного завода. Все, кто живет в этих домах и кто ходит по этим улицам, любуются домами, потому что они были построены еще до знаменитой программы об излишествах в области архитектуре. Еще одним уникальным проектом, над которым трудилась Любовь Усова, стал студенческий городок политехнического института. Вместе с архитектором Львом Реминским она восстанавливала разрушенный во время войны главный корпус нынешнего БНТУ. Любовь Усова также спроектировала несколько общежитий политеха, библиотеку и спортивный комплекс.

Еще одним крупным проектом архитектора Любови Усовой стал детский парк имени Максима Горького. Зодчие города придумали множество решений по благоустройству этой территории с сохранением ценных объектов и зеленых насаждений. Ручьи, фонтаны, каскады, мостики, аттракционы и даже корабль. К сожалению, многие задумки так и не были воплощены в жизнь.