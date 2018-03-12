Фельдшер, токарь и водитель. Рассказываем о людях с билбордов серии «Сэрцам адданыя роднай зямлi»

«Сэрцам адданыя роднай зямлi» – с таким девизом на улицах белорусских городов появились портреты людей, преданных любимому делу. В их глазах искренность и доброта. Более десятка представителей разных профессий стали примером для подражания и символом трудолюбия. Среди них минчанка Довнар Анна, фельдшер, которая спасла сотни жизней. Анна Довнар, фельдшер выездной бригады подстанции №6 г.Минска:

Работа связана с людьми. Я работаю в бригаде интенсивной терапии. Это экстренные визиты, и ежедневно приходится действительно спасать жизнь людям.

Помогать людям Анна мечтала с самого детства. Скорая помощь для девушки – призвание. Год назад стала победителем конкурса «Минский мастер – 2017» и убедилась, что выбрала такую профессию не зря. Анна Довнар:

Гордость, прежде всего. Тем более, этот билборд находится недалеко от моего дома, и я каждый день его проезжаю. Это вообще очень приятно! Представил минчанам свою профессию и Лебедь Евгений, токарь, с 18-летним стажем и победитель конкурса «Минский мастер – 2016». Евгений увлечен машиностроением, поэтому любая работа с деталями ему только в радость. А предложение стать лицом билборда стало для мастера приятной неожиданностью.

Евгений Лебедь, токарь ОАО «МАЗ»:

Во-первых, надо старание, терпение и достигать каких-то высот в этом, потому что это тонкая работа токаря. Усовершенствоваться надо как-то, все стараться к новому чему-то.

С трудом верится, что еще пару лет назад эта женщина работала в торговле и даже не думала, что сегодня окажется в сфере общественного транспорта. Екатерина Климович, водитель 5-го разряда и победитель в конкурсе «Минский мастер – 2017», доставляет пассажиров в нужное место в нужное время и всегда выглядит безупречно.

Екатерина Климович, водитель трамвая 5-го разряда филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс»:

Обстановка дорожная тяжёлая, машины подворачивают, пешеходы бегут, не смотрят по сторонам. Всякое бывает: и ДТП, и пробки.

Екатерина признаётся, что хоть в столице у водителей трамваев – женское лицо, профессия эта – неженская. Екатерина Климович:

Сложность идёт в торможении, потому что может быть юзовое состояние. Трамвай в длину – 15 метров, в ширину – 2,5, весит трамвай 28 тонн. Если трамвай пустой и скорость – 40 км/ч, то тормозной путь – 20 метров. Если трамвай идёт с пассажирами, то тормозной путь увеличивается в 2-3 раза.