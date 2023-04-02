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«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек». Лукашенко о реализации программ Союзного государства

02 апреля 2023 07:45
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Новости Беларуси. Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки. Верность курса подтверждают и события последних лет. А попытки внести раздор в союзнические отношения делают нас только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, экономические ограничения со стороны Запада подтолкнули страны к тому, чтобы провести ревизию промышленного потенциала, расширить линейку импортозамещающих производств и по многим позициям избежать зависимости от других государств. На возможностях экономических программ Союзного государства Александр Лукашенко отдельно остановился во время Послания к народу и парламенту.  

«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек». Лукашенко о реализации программ Союзного государства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Гораздо большее внимание следует уделять выполнению экономических программ Союзного государства. Они ориентированы на поддержку единой системы приоритетов развития научно-технического пространства наших стран. Сегодня успешно работаем в области космических технологий, медицины, биотехнологий, машиностроения, лазерной техники, микроэлектроники, агропромышленных технологий. Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт. В том числе продукт Союзного государства. Вдумайтесь! Только рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения, импортированных на территорию Беларуси и России в 2021 году, составил 19 миллиардов долларов. А это наши компетенции. У нас есть соответствующий завод, мы можем это расширять. Почему медленно это делаем? Девятнадцать миллиардов! Это огромная ниша для наших предприятий. С российскими партнерами планируется запустить около 15 проектов в машиностроении, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно. Будем производить широкую линейку продукции от высокоинтеллектуальных интегральных микросхем до карьерных самосвалов и сельхозмашин.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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