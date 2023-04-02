«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек». Лукашенко о реализации программ Союзного государства

Новости Беларуси. Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки. Верность курса подтверждают и события последних лет. А попытки внести раздор в союзнические отношения делают нас только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, экономические ограничения со стороны Запада подтолкнули страны к тому, чтобы провести ревизию промышленного потенциала, расширить линейку импортозамещающих производств и по многим позициям избежать зависимости от других государств. На возможностях экономических программ Союзного государства Александр Лукашенко отдельно остановился во время Послания к народу и парламенту.