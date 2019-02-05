«Нам переносили срок установки четырежды». Где не стоит заказывать ремонт дверей

Эта история началась под Новый Год. Именно тогда Алла решилась на долгожданный разъезд с сыном. Чтобы поскорее найти старой квартире новых хозяев, владелица квадратных метров в одном из спальных районов столицы затеяла косметический ремонт. И решила обновить межкомнатные двери. Фирму с заманчивым ценником женщина отыскала в Интернете за считаные минуты.

Алла Бондалетова: 5 декабря 2018 года я обратилась в фирму по реставрации мебели, так как выставила свою квартиру на продажу. Двум дверям необходим был ремонт. Я связалась по сайту с фирмой «ЕвроРемокс плюс», они тут же мне ответили и попросили на Вайбер сбросить им двери, как они выглядят и готовы ли они браться за такой ремонт. Они сказали, что они таким ремонтом занимаются. Через 2 часа прибыл представитель фирмы – Никита, составил договор.

В тот же день в доме Аллы старые двери были демонтированы. Обновлённые двери должны были вернуться на законное место не позднее 26 декабря. Это чёрным по белому значилось в договоре.

Алла Бондалетова: Я объяснила, что квартира выставлена на продажу, и возможно ли сделать этот ремонт в течение 10 дней. Он сказал, что, да, без вопросов, поэтому я заплатила большую часть суммы, почти 70% от стоимости услуги – 638 р. Он сказал, что вечером подъедут наши ребята и демонтируют эту дверь. Мне по 23 декабря нужно было освободить квартиру, он сказал: «Хорошо, мы поставим двери 26-го числа».

Промзона в районе метро «Молодёжная». Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направились по указанному в договоре адресу. На первом этаже лишь СТО и никаких признаков нужной фирмы.

Отчаявшаяся женщина дозвонилась до директора. Но тот лишь выпалил скороговорку: никаких денег не получал, двери в глаза не видал.

Алла Бондалетова: До сих пор работы не сделаны, хотя обещали всё сделать 4 января. Никита сказал, что ваши двери не готовы, я информацию передал директору, отдал ему эти двери и сказал, что заказ не выполняется вовремя. Он вам перезвонит. Никаких дверей он не принимал, никаких денег он не получал и о таком заказе он слышит впервые. Когда я попросила у директора доступ к дверям, чтобы посмотреть, в каком они состоянии, мы съездили на склад, но дверей там не оказалось.

Но чуда не произошло. Ни в обещанный день, ни через неделю заказ не был доставлен. Сотрудники фирмы сначала кормили «завтраками», а потом и вовсе перестали отвечать на звонки.

Соседи по офису уверяют: компания «ЕвроРемокс плюс» действительно снимает помещение на втором этаже. Но на стук в дверь так никто и не отозвался.

Дозвониться до директора по телефону нам удалось лишь через несколько дней. Но сказать ему нечего.

Директор по телефону:

Мы сами не можем разобраться до конца. Сейчас ведётся разбирательство в милиции.

Разгневанная женщина решила не откладывать дело в долгий ящик и сразу после звонка в редакцию программы сама написала заявление о мошенничестве в РУВД.

Алла Бондалетова:

Разговаривая с ним, я поняла, что он не даёт никаких чётких ответов и не понимает, что происходит, поэтому я поехала в РУВД, где мне сказали, что нужно писать заявление, так как я не первый человек.

Будь героиня бдительнее, уверяют юристы, на уловку мошенников она бы ни за что не попалась. Все отзывы в Интернете, как под копирку, описывают один и тот же сюжет.

Отзывы в Интернете:

– Мы заключили договор 27.07.2018, с тех пор сплошные обещания. После подписания договора и получения аванса специалисты данной компании перестают выходить на связь: приходится самостоятельно дозваниваться, напоминать о себе и требовать свой товар, переданный на реставрацию. Нам переносили срок установки четырежды, постоянно находили причины, препятствующие выполнению заказа.

– Заказал реставрацию 7 дверей, оценили в 1 700 у.е. по курсу, взяли предоплату 1 000 у.е. по курсу. Подписали договор 25.11.2018, обещали сделать до Нового года. Директор Виталий говорит, что двери ещё не начинали делать, и денег моих нет. Общайтесь с тем сотрудником, кто забирал двери, это был Никита. Кто собрался что-то покупать, 100 раз подумайте!

– 16 октября 2018 года сдала три двери из массива сосны в реставрацию. Теперь не могу найти ни двери, ни деньги. Директор Гутенко ссылается на Никиту, что он незаконно воспользовался бланком договора, Никита утверждает, что договора и деньги у директора. Два мошенника. Не советую обращаться в данную компанию, если не хотите головной боли...

По условиям договора у нерадивых мастеров есть ещё неделя, чтобы вернуть двери хозяйке. А если те не поторопятся, женщина намерена идти в суд.