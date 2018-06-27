«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости
Новости Беларуси. В Беларуси проходит акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Третий год волонтеры БРСМ приходят в родильные дома, чтобы поздравить молодых мам и малышей, которые родились накануне Дня Независимости Беларуси. Подробности у нашего корреспондента Алеси Беликой.
Минчанка Татьяна Золотарь на днях родила второго ребенка. Событие в семье совпало с началом акции «Подари новорожденному вышиванку». Накануне Дня Независимости маленьким белорусам дарят одежду с национальным орнаментом.
Татьяна Золотарь:
У меня родилась девочка чудесная, мы назвали ее Екатерина. Мы очень рады, что внимание простым людям оказывается, это замечательно. До вышиванки мы немного не доросли, так получилось, но все-таки есть, к чему стремиться.
А это уже роддом Витебска. Сюда также в эти дни пришли с подарками. Вышиванки – новорожденным, а мамам – васильки.
Ольга Подалинская:
Сегодня первый раз одевала ребенка в одежку, все время пеленали. Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег. Он теперь нас будет оберегать, мы вырастем очень хорошим человечком маленьким.
Акция продлится до 4 июля. Всю праздничную неделю яркие футболки и ползунки с традиционным орнаментом будут получать сотни белорусов. Если не в роддоме, то в ЗАГСе при регистрации малышей.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мы поздравляем так же и родителей, которые будут регистрировать детишек в ЗАГСах. Мы тоже стараемся и там уделить внимание каждой молодой семье. Здорово, что сегодня эта тема развивается, и с каждым годом различных веяний, модных движений все больше и больше, именно что касается стилистики.
Интерес к национальным символам у белорусов заметно растет. Так, 2 июля во всех регионах страны пройдет День вышиванки с песнями, белорусской кухней и новыми дизайнерскими нарядами с национальной символикой.