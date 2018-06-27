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«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

27 июня 2018 13:32
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Новости Беларуси. В Беларуси проходит акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий год волонтеры БРСМ приходят в родильные дома, чтобы поздравить молодых мам и малышей, которые родились накануне Дня Независимости Беларуси. Подробности у нашего корреспондента Алеси Беликой.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-1

Минчанка Татьяна Золотарь на днях родила второго ребенка. Событие в семье совпало с началом акции «Подари новорожденному вышиванку». Накануне Дня Независимости маленьким белорусам дарят одежду с национальным орнаментом.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-4

Татьяна Золотарь:
У меня родилась девочка чудесная, мы назвали ее Екатерина. Мы очень рады, что внимание простым людям оказывается, это замечательно. До вышиванки мы немного не доросли, так получилось, но все-таки есть, к чему стремиться.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-7

А это уже роддом Витебска. Сюда также в эти дни пришли с подарками. Вышиванки – новорожденным, а мамам – васильки.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-10

Ольга Подалинская:
Сегодня первый раз одевала ребенка в одежку, все время пеленали. Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег. Он теперь нас будет оберегать, мы вырастем очень хорошим человечком маленьким.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-13

Акция продлится до 4 июля. Всю праздничную неделю яркие футболки и ползунки с традиционным орнаментом будут получать сотни белорусов. Если не в роддоме, то в ЗАГСе при регистрации малышей.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-16

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мы поздравляем так же и родителей, которые будут регистрировать детишек в ЗАГСах. Мы тоже стараемся и там уделить внимание каждой молодой семье. Здорово, что сегодня эта тема развивается, и с каждым годом различных веяний, модных движений все больше и больше, именно что касается стилистики.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости-19

Интерес к национальным символам у белорусов заметно растет. Так, 2 июля во всех регионах страны пройдет День вышиванки с песнями, белорусской кухней и новыми дизайнерскими нарядами с национальной символикой.

# БРСМ # общество # Татьяна Золотарь # Дмитрий Воронюк # Ольга Подалинская # Фотофакт

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