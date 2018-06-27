Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20

22 секунды голоса Левитана, первая полоса советских газет и несравнимая эйфория в первый и очень жаркий июльский понедельник 1944 года. Голодные, но счастливые горожане бежали (а экскурсоводы Национального художественного музея отмечают «вылезали из-под земли разрушенного города») в центр освобожденной столицы, встречать воинов-освободителей. И именно этот миг увидел и запечатлел один из самых заметных советских художников – Валентин Волков.





«Освобождение Минска» – визитная карточка всего белорусского советского искусства. Все герои легендарного полотна – а их почти 200 – не плод воображения мастера, а реальные люди: соседи, родственники и солдаты – всех персонажей Волков пишет исключительно с натуры. Главная картина жизни Волкова, которую он писал долгих 10 лет, до сих пор овеяна массой легенд, домыслов и откровенной лжи.

Съемочной группе телеканала СТВ удалось разыскать некоторых из героев монументального произведения (а с каждым годом их, как и ветеранов Великой Отечественной войны, становится все меньше и меньше).

Танкист на ИС-2, центральный персонаж картины – мальчик, бегущий со всех ног к освободителям, девочка в школьной форме и мотоциклист на мотоцикле спорного происхождения – все они вспомнят июльский Минск 1944 года и свой опыт работы с Мастером кисти Волковым. Никто из них до сих пор не появлялся на телеэкранах. Трое из героев – жители Российской Федерации. Так что фильм получился по факту международным – СТВ сотрудничал с тремя российскими телекомпаниями, которые с удовольствием и с интересом включились в работу над творческой картиной «Все цвета июля».

Кроме того, героями документального фильма стали Народный художник БССР Леонид Щемелев, декан белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, сотрудники Национального художественного музея, внук Валентина Волкова – Владимир Волков и многие другие.

Специально для съемочной группы телепроекта Военная академия Республики Беларусь впервые за много лет позволила покинуть ангар хранилища легендарному и единственному в Беларуси на ходу танку ИС-2 – грозе немецких «Тигров», который первым въезжал в освобожденный Минск.

А Национальный художественный музей пустил творческую группу документального проекта в святая святых – в хранилище – и впервые телезрителю будут показаны все эскизы знаменитой картины: какой она могла быть и как автор полотна видел каждого героя своего произведения?! Эскиз к эскизу, как гигантский пазл, Мастер собрал картину размером 5 на 2 с половиной метра – хотя изначально заказ 1945 года был куда масштабнее –7,5 на 3.4 метра!

Изначально картина Волкова создавалась вовсе не для массового показа. Она должна была украсить интерьеры Дома Советов. А в мастерскую художника (которая, кстати, сохранила атмосферу тех лет – сегодня в ней трудятся скульпторы) приезжал лично первый секретарь ЦК КПБ Пономаренко.

Первый успех картина получила в Москве на декаде белорусского искусства и литературы в 1955 года (съемочная группа располагает уникальными кадрами тех февральских дней, а также видеоматериалами процесса написания картины Валентином Волковым в своей мастерской). После московского триумфа картина возвращается в Минск. И здесь решающую роль в ее судьбе сыграет Елена Аладова – директор художественного музея и главный собиратель всех его шедевров. Это она настояла, чтобы «Освобождение Минска» оказалось не в коридорах Дома правительства, а в Национальной экспозиции.