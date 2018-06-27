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Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20

27 июня 2018 13:07
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22 секунды голоса Левитана, первая полоса советских газет и  несравнимая эйфория в первый и очень жаркий июльский понедельник 1944 года. Голодные, но счастливые горожане бежали (а экскурсоводы Национального художественного музея отмечают «вылезали из-под земли разрушенного города») в центр освобожденной столицы, встречать воинов-освободителей. И именно этот миг увидел и запечатлел один из самых заметных советских художников – Валентин Волков. 

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-1



«Освобождение Минска» – визитная карточка всего белорусского советского искусства. Все герои легендарного полотна – а их почти 200 – не плод воображения мастера, а реальные люди: соседи, родственники и солдаты – всех персонажей Волков пишет исключительно с натуры. Главная картина жизни Волкова, которую он писал долгих 10 лет, до сих пор овеяна массой легенд, домыслов и откровенной лжи. 

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-3

Съемочной группе телеканала СТВ удалось разыскать некоторых из героев монументального произведения (а с каждым годом их, как и ветеранов Великой Отечественной войны, становится все меньше и меньше).

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-5

Танкист на ИС-2, центральный персонаж картины – мальчик, бегущий со всех ног к освободителям, девочка в школьной форме и мотоциклист на мотоцикле спорного происхождения – все они вспомнят июльский Минск 1944 года и свой опыт работы с Мастером кисти Волковым. Никто из них до сих пор не появлялся на телеэкранах. Трое из героев – жители Российской Федерации. Так что фильм получился по факту международным – СТВ сотрудничал с тремя российскими телекомпаниями, которые с удовольствием и с интересом включились в работу над творческой картиной «Все цвета июля».

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-8

Кроме того, героями документального фильма стали Народный художник БССР Леонид Щемелев, декан белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, сотрудники Национального художественного музея, внук Валентина Волкова – Владимир Волков и многие другие.

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-11

Специально для съемочной группы телепроекта Военная академия Республики Беларусь впервые за много лет позволила покинуть ангар хранилища легендарному и единственному в Беларуси на ходу танку ИС-2 – грозе немецких «Тигров», который первым въезжал в освобожденный Минск. 

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-14

А Национальный художественный музей пустил творческую группу документального проекта в святая святых – в хранилище – и впервые телезрителю будут показаны все эскизы знаменитой картины: какой она могла быть и как автор полотна видел каждого героя своего произведения?! Эскиз к эскизу, как гигантский пазл, Мастер собрал картину размером 5 на 2 с половиной метра – хотя изначально заказ 1945 года был куда масштабнее –7,5 на 3.4 метра!

Изначально картина Волкова создавалась вовсе не для массового показа. Она должна была украсить интерьеры Дома Советов. А в мастерскую художника (которая, кстати, сохранила атмосферу тех лет – сегодня в ней трудятся скульпторы) приезжал лично первый секретарь ЦК КПБ Пономаренко.

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-17

Первый успех картина получила в Москве на декаде белорусского искусства и литературы в 1955 года (съемочная группа располагает уникальными кадрами тех февральских дней, а также видеоматериалами процесса написания картины Валентином Волковым в своей мастерской). После московского триумфа картина возвращается в Минск. И здесь решающую роль в ее судьбе сыграет Елена Аладова – директор художественного музея и главный собиратель всех его шедевров. Это она настояла, чтобы «Освобождение Минска» оказалось не в коридорах Дома правительства, а в Национальной экспозиции.

Тайны картины В. Волкова в фильме СТВ «Все цвета июля». Смотрите 3 июля в 20.20-20

За главную работу всей своей жизни художник получил астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч еще дореформенных рублей. Куда потратил скрупулезный Мастер?

И главный вопрос: так была ли вторая версия знаменитого произведения, написанного рукой Волкова? Наша съемочная группа приблизится и к этой разгадке.

Большая премьера на СТВ – 3 июля, 20.20.

# «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # общество # Валентин Волков

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