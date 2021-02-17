«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси
Новости Беларуси. Теперь есть место и для любимого хобби. Буквально на днях семья переехала из общежития в новую трешку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А начиналась их история 11 лет назад. Егоровы из Казахстана решили погостить у родных в белорусской деревне. Остались, говорят, навсегда. Сначала прикипели душой к пейзажам. Окончательно заякорили социальные бонусы.
Вячеслав Егоров, многодетный папа:
Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку.
Родили здесь второго ребенка. Оказалось, маме положен внушительный декретный отпуск. В Беларуси Егоровы ощутили возможности и программы социальной поддержки многодетных семей. С появлением третьей, Аннушки, построили квартиру. Помог и семейный капитал.
Анастасия Егорова, многодетная мама:
Нас с обычной очереди нуждающихся поставили в очередь многодетных. И нам пришло уже письмо о том, что нас приглашают в райисполком для рассмотрения строительства квартиры. До трехкомнатной квартиры нам нужно было вложить свои средства. Мы долго думали: как, что? Перед новым годом разрешили пользоваться материнским капиталом, и мы воспользовались. Получается, что государство нам полностью погасило.
Анастасия Егорова:
Утро начинается с того, что проводила старшего. Проснулся младший, сделал уроки, проводила этого. Только проводила – сразу начинаю готовить. Вот так целый день у меня такой круговорот. Конечно, это труд.
Новый пакет бонусов, уверена, даст новый импульс бэби-буму. И сами задумались уже о четвертом малыше. Перспектива, куда расти, есть.