Прямой эфир

«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси

17 февраля 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теперь есть место и для любимого хобби. Буквально на днях семья переехала из общежития в новую трешку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А начиналась их история 11 лет назад. Егоровы из Казахстана решили погостить у родных в белорусской деревне. Остались, говорят, навсегда. Сначала прикипели душой к пейзажам. Окончательно заякорили социальные бонусы.

«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси-1

Вячеслав Егоров, многодетный папа:
Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку.

«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси-4

Родили здесь второго ребенка. Оказалось, маме положен внушительный декретный отпуск. В Беларуси Егоровы ощутили возможности и программы социальной поддержки многодетных семей. С появлением третьей, Аннушки, построили квартиру. Помог и семейный капитал.

«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси-7

Анастасия Егорова, многодетная мама:
Нас с обычной очереди нуждающихся поставили в очередь многодетных. И нам пришло уже письмо о том, что нас приглашают в райисполком для рассмотрения строительства квартиры. До трехкомнатной квартиры нам нужно было вложить свои средства. Мы долго думали: как, что? Перед новым годом разрешили пользоваться материнским капиталом, и мы воспользовались. Получается, что государство нам полностью погасило.

«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси-10

Анастасия Егорова:
Утро начинается с того, что проводила старшего. Проснулся младший, сделал уроки, проводила этого. Только проводила – сразу начинаю готовить. Вот так целый день у меня такой круговорот. Конечно, это труд.

Новый пакет бонусов, уверена, даст новый импульс бэби-буму. И сами задумались уже о четвертом малыше. Перспектива, куда расти, есть.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Вячеслав Егоров # Анастасия Егорова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие новые направления будут в «Семейном капитале»? Рассказали в Минтруда
17 февраля 2021 17:39

Какие новые направления будут в «Семейном капитале»? Рассказали в Минтруда

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»
17 февраля 2021 17:17

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»

«Молитва и труд – это как два весла». Игуменья Гавриила рассказала о вере, Владыке Филарете и своём характере
17 февраля 2021 17:11

«Молитва и труд – это как два весла». Игуменья Гавриила рассказала о вере, Владыке Филарете и своём характере