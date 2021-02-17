«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Теперь есть место и для любимого хобби. Буквально на днях семья переехала из общежития в новую трешку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А начиналась их история 11 лет назад. Егоровы из Казахстана решили погостить у родных в белорусской деревне. Остались, говорят, навсегда. Сначала прикипели душой к пейзажам. Окончательно заякорили социальные бонусы.

Вячеслав Егоров, многодетный папа:

Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку.

Родили здесь второго ребенка. Оказалось, маме положен внушительный декретный отпуск. В Беларуси Егоровы ощутили возможности и программы социальной поддержки многодетных семей. С появлением третьей, Аннушки, построили квартиру. Помог и семейный капитал.

Анастасия Егорова, многодетная мама:

Нас с обычной очереди нуждающихся поставили в очередь многодетных. И нам пришло уже письмо о том, что нас приглашают в райисполком для рассмотрения строительства квартиры. До трехкомнатной квартиры нам нужно было вложить свои средства. Мы долго думали: как, что? Перед новым годом разрешили пользоваться материнским капиталом, и мы воспользовались. Получается, что государство нам полностью погасило.