Какие новые направления будут в «Семейном капитале»? Рассказали в Минтруда

Новости Беларуси. Программа «Семейный капитал» отметила первый юбилей. Уже открыты почти 95 тысяч депозитных счетов на сумму в 2,4 миллиарда рублей. Мотивирует. Третьих и последующих детей стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве труда и социальной защиты учли эффект программы и мнения родителей, которые прозвучали во время проведения диалоговых площадок. Теперь готовят ребрендинг важного социального импульса.

Марина Артеменко, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Какие планируются новые направления в семейном капитале? В частности, в сфере улучшения жилищных условий планируется направлять средства семейного капитала на покупку доли жилого помещения. На сегодня это только если покупают жилое помещение в целом. Планируется также погашать за счет средств семейного капитала ссуды и займы, выданные организациями по месту работы граждан. Планируется также разрешить использовать средства семейного капитала тем, кто самостоятельно вступил в договоры строительства, ранее только по направлениям исполкомов.