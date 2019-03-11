Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё

Новости Беларуси. Нелегальных квартиросдатчиков в столице возьмут на контроль,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этой неделе минчане смогут сообщить налоговикам о нарушителях, которые сдают жилье в аренду без заключения договоров и тем самым уклоняются от уплаты налогов. Рассказать об этих фактах можно с 9 до 18.00 по телефону. Акция «Сдаешь квартиру – плати налоги» продлится до пятницы.

Анастасия Бельская, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Первомайского РУВД:

Все граждане, располагающие информацией о нелегальной сдаче внаем квартир в Минске, могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефону 229-26-60.

В инспекции по Минску состоит более 64 тысячи плательщиков подоходного налога, что на 4 тысячи больше, чем в 2018 году. Поступления данной категории плательщиков составляют 16,2 млн. рублей.