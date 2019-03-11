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Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё

11 марта 2019 17:03
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Новости Беларуси. Нелегальных квартиросдатчиков в столице возьмут на контроль,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё-1

На этой неделе минчане смогут сообщить налоговикам о нарушителях, которые сдают жилье в аренду без заключения договоров и тем самым уклоняются от уплаты налогов. Рассказать об этих фактах можно с 9 до 18.00 по телефону. Акция «Сдаешь квартиру – плати налоги» продлится до пятницы.

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё-4

Анастасия Бельская, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Первомайского РУВД:
Все граждане, располагающие информацией о нелегальной сдаче внаем квартир в Минске, могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефону 229-26-60.

В инспекции по Минску состоит более 64 тысячи плательщиков подоходного налога, что на 4 тысячи больше, чем в 2018 году. Поступления данной категории плательщиков составляют 16,2 млн. рублей.

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё-7

Аналогичные мероприятия сотрудники налоговой инспекции проводят регулярно. Так, в 2018 году за две недели горожане сообщили почти о 70 нарушениях.

# Налоги # общество # Татьяна Иванькова # Фотофакт

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