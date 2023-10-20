Накопали червей и взяли удочку. Нужно ли белорусским рыбакам приобретать лицензию?
Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я вспоминаю просто еще времена, когда я была маленькая. Наши дедушки, папы накопали червей, взяли деревянную удочку и пошли на рыбалку. Нужна ли сейчас какая-то лицензия на то, чтобы рыбачить?
Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Конкретно лицензия не нужна. Этот вопрос, кстати, несколько раз обсуждался во время работы над редакцией правил любительского рыболовства. Пришли к мнению, что не стоит вводить такое обязательное лицензирование – это значит приобретение, то есть обязательно платная рыбалка. Но у нас сейчас действует такой принцип, что члены Белорусского общества охотников и рыболовов платят определенный членский взнос ежегодный, но за это получают определенные преимущества по рыбалке.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Расскажите о преимуществах.
Владимир Козловский:
Одним из таких – подводной охотой могут заниматься только члены Белорусского общества охотников и рыболовов. Есть еще такой способ рыболовства любительского – троллинг так называемый, он же лов на дорожку. Это когда на лодке плывет рыболов, забрасывает блесну и, включая двигатель на лодке, тащит за собой эту блесну. Таким образом покрывает большие площади либо протяженность реки. Раньше такие способы относились к интенсивным способам любительского рыболовства. Сейчас такой способ рыболовства тоже разрешен только для членов Белорусского общества охотников и рыболовов. Также еще тот, кто любит ловить на несколько снастей, не на одну удочку, есть такие способы, вернее, орудия, как ставки либо кружки, когда их расставляется несколько штук – это допустимо. Для обычных рыболовов есть ограничения по количеству крючков на таких орудиях – до пяти штук на рыболова, а для членов Белорусского общества охотников и рыболовов – до десяти крючков можно использовать при таком способе лова.
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