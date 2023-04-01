День открытых дверей в БНТУ: что нового узнали абитуриенты о вузе?

Новости Беларуси. Окунуться в студенческую жизнь и попробовать себя в профессии инженера. Белорусский национальный технический университет встречает гостей. Для тех, кто собирается поступать в вуз, 1 апреля организовали знакомство с будущими преподавателями, встречи со студентами, а также творческие мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты и их родители узнали о возможностях обучения, правилах приема и вступительных испытаниях. В БНТУ готовят специалистов по 67 направлениям: металлообработка, строительство, энергетика, транспортная логистика и приборостроение. Окунуться в профессию будущие абитуриенты могли на мастер-классах и квестах, а также в симуляционном центре.

Да, я выбрал военно-технический факультет, на экономиста-финансиста. У меня и отец – военный, и брат – военный сейчас.

Арсений Стаин, студент факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

У нас очень интересный факультет, много мероприятий происходит, обширное международное сотрудничество. Каждое лето ездим в Санкт-Петербургский горный университет повышать квалификацию. Да и в целом у нас после окончания факультета большие перспективы трудоустройства.

Георгий Вершина, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Время, четыре года или пять – они быстро пролетят. А вот правильно выбрать абитуриенту свою будущую профессию – это и есть сегодня наша задача. В обязательном порядке рассказать, пояснить и сагитировать.