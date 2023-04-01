В Москве +9°С, в Риме +16°С. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 апреля

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также дожди и до +10 °C. В Риме до +16 °C, город также накроет дождь с грозой. В Мадриде тем временем ясно и до +15 °C.

В столице Болгарии +13 °C, ожидаются осадки в виде дождя. В Анкаре до +16 °C, погода при этом будет сохраняться ясная с переменной облачностью. Ясная погода ожидает жителей Афин, там синоптики обещают до +19 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге до +3 °C, погода ожидается преимущественно ясная с переменной облачностью, но без осадков. Такой же температурный показатель ожидает жителей Вильнюса, при этом сохранятся осадки в виде мокрого снега. Жителей Варшавы тем временем порадует ясная с переменной облачностью погода, воздух прогреется до +5 °C.