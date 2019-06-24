Наконец-то похолодает. Синоптики рассказали о погоде до конца июня

Новости Беларуси. Белорусские синоптики рассказали о погоде до конца июня и предупредили жителей страны о предстоящем похолодании.

Как сообщает Белгидромет, 25 июня в республике будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. Ветер прогнозируется северо-восточный 2-7 м/с.

Ночью воздух охладится до +12… +15°C. Днём температура воздуха будет колебаться от +23… +25°C в Витебской области до +27... +29°C в Брестской и Гомельской областях.

26 июня сохранится северо-восточный ветер, дожди не прогнозируются. Ночью будет +11… +16°C, днём потеплеет до +25… +30°C.

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27 июня ночью на северо-западе, а днём на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы и сильные дожди, в отдельных районах возможен град. Ветер будет 15-20 м/с.

Ночью похолодает до +9… +16°C. Днём в северных районах воздух нагреется до +19… +21°C, по юго-востоку – до +31°C.

В пятницу и на выходных станет ощутимо прохладнее.

28 июня по республике пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 15-18 м/с. Ночью воздух остынет до +9… +16°C, днём столбик термометра поднимется до +16… +23°C.

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29 июня днём в стране ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит +7… +13°C, днём – +13… +20°C.

30 июня возможны кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +6… +11°C, днём потеплеет до +14… +20°C, по западу – до +22°C.