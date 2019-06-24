Прямой эфир

Впервые бал выпускников в БГУ объединит белорусских и иностранных студентов

24 июня 2019 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Этот день запомнится им на всю жизнь. Бал выпускников 24 июня пройдет в главном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Впервые бал выпускников в БГУ объединит белорусских и иностранных студентов-1

Всего в 2019 году диплом БГУ получат более 4,5 тысяч молодых людей. Впервые выпускной бал объединит белорусских и иностранных студентов.   

Впервые бал выпускников в БГУ объединит белорусских и иностранных студентов-4

В этом году Белгосуниверситет из числа зарубежных граждан выпустит более трех сотен молодых специалистов. Это представители 23 стран. Особую праздничную атмосферу добавит традиционный парад деканов в мантиях.    

Впервые бал выпускников в БГУ объединит белорусских и иностранных студентов-7

Впервые бал выпускников в БГУ объединит белорусских и иностранных студентов-9

# Бал # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Петров пост. Что можно есть и какие приметы нужно соблюдать?
24 июня 2019 07:32

Петров пост. Что можно есть и какие приметы нужно соблюдать?

Уличный театр, гастрономические изыски. 24 июня в фан-зоне у Дворца спорта пройдёт день культуры Италии
24 июня 2019 07:25

Уличный театр, гастрономические изыски. 24 июня в фан-зоне у Дворца спорта пройдёт день культуры Италии

Открывая неизвестные факты и события из жизни «Партизан Беларуси». В интернете появится онлайн-формуляр
23 июня 2019 20:30

Открывая неизвестные факты и события из жизни «Партизан Беларуси». В интернете появится онлайн-формуляр