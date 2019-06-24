Впервые бал выпускников в БГУ объединит белорусских и иностранных студентов

Новости Беларуси. Этот день запомнится им на всю жизнь. Бал выпускников 24 июня пройдет в главном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Этот день запомнится им на всю жизнь. Бал выпускников 24 июня пройдет в главном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в 2019 году диплом БГУ получат более 4,5 тысяч молодых людей. Впервые выпускной бал объединит белорусских и иностранных студентов.
В этом году Белгосуниверситет из числа зарубежных граждан выпустит более трех сотен молодых специалистов. Это представители 23 стран. Особую праздничную атмосферу добавит традиционный парад деканов в мантиях.