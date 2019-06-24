24 июня в Минске до 13.30 ряд улиц будет закрыт для движения

Новости Беларуси. 24 июня на тренировку, что называется, в условиях, приближенных к боевым вышли велогонщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индивидуальные гонки по улицам столицы пройдут уже в ближайшие дни. Сейчас у атлетов есть возможность обкатать маршрут. В связи с этим некоторые неудобства возникнут у автомобилистов. До 13.30 ряд улиц закрыт для движения. Также пассажирам общественного транспорта стоит помнить, что из-за перекрытий движения маршруты некоторых автобусов и троллейбусов будут изменены.