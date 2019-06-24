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Что делать, если вы кому-то завидуете?

24 июня 2019 08:15
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У соседа в огороде яблоки всегда слаще, стол богаче и, в целом, жизнь, кажется, складывается успешнее. Человек так устроен: мы желаем заполучить то, чем не обладаем. Чувство зависти знакомо каждому. И для большинства из нас оно является тягостным и даже токсичным. А вот успешный предприниматель Виктория его давно сделала своим союзником.

Виктория Орлова:
Зависть это нормальное вполне чувство, которое мотивирует, меня так точно, глядя на своих друзей, на своих коллег, есть куда стремиться.

Что делать, если вы кому-то завидуете?-1

Зависть по своей природе вполне себе конструктивна, уверяют психологи. Негативный окрас чувству придают преднамеренно.

Марина Прохорова, психолог:
В большинстве своём в семьях прививается очень критичное отношение к зависти. Часто можно услышать от родителей: нельзя завидовать. И если вдруг ребёнок испытывает чувство зависти, например, захотел такую же игрушку, как у его соседа по парте, мама говорит: это плохо.

Что делать, если вы кому-то завидуете?-4

Безусловно, с такой установкой человек с детства начинает себя корить, как только слышит внутри «порочные нотки». Разумеется, он пытается заглушить эту тревожную мелодию различными способами, которые, впоследствии, на самом деле, превращают зависть в деструктивное чувство.

Марина Прохорова:
Самый распространённый способ не замечать, что я испытываю. Человек не признаётся себе в этом чувстве. Тогда оно начинает уходить в тело и находит другой способ проживания в этом мире, например, через головную боль.

Что делать, если вы кому-то завидуете?-7

И всё же, «белая зависть», как её называют в народе, призвана человека мотивировать и держать в тонусе его амбиции. Но, возводя на пьедестал желаний чьи-то материальные блага или личностный успех, важно осознавать, действительно ли в этом есть ваша потребность.

Марина Прохорова:
Бывает, что человек заполучает всё это, но удовлетворение, удовольствие он не испытывает, он не может назвать себя счастливым человеком. Он мог идти годами к своей цели, достигает её, но по итогу пустота, разочарование и это является показателем того, что потребность не истинная, она ложная.

Что делать, если вы кому-то завидуете?-10

Эмоциональный дискомфорт зависть вызывает только в симбиозе с неуверенностью в себе, низкой самооценкой и отсутствием чувства собственного достоинства. На лицо – обесценивание себя как личности и даже развитие депрессии. Поэтому важно анализировать свои эмоции. Цените себя и то, что имеете.

# Психология # общество # Виктория Орлова # Марина Прохорова # Фотофакт # Здоровье

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