Что делать, если вы кому-то завидуете?

У соседа в огороде яблоки всегда слаще, стол богаче и, в целом, жизнь, кажется, складывается успешнее. Человек так устроен: мы желаем заполучить то, чем не обладаем. Чувство зависти знакомо каждому. И для большинства из нас оно является тягостным и даже токсичным. А вот успешный предприниматель Виктория его давно сделала своим союзником. Виктория Орлова:

Зависть – это нормальное вполне чувство, которое мотивирует, меня так точно, глядя на своих друзей, на своих коллег, есть куда стремиться.

Зависть по своей природе вполне себе конструктивна, уверяют психологи. Негативный окрас чувству придают преднамеренно. Марина Прохорова, психолог:

В большинстве своём в семьях прививается очень критичное отношение к зависти. Часто можно услышать от родителей: нельзя завидовать. И если вдруг ребёнок испытывает чувство зависти, например, захотел такую же игрушку, как у его соседа по парте, мама говорит: это плохо.

Безусловно, с такой установкой человек с детства начинает себя корить, как только слышит внутри «порочные нотки». Разумеется, он пытается заглушить эту тревожную мелодию различными способами, которые, впоследствии, на самом деле, превращают зависть в деструктивное чувство. Марина Прохорова:

Самый распространённый способ – не замечать, что я испытываю. Человек не признаётся себе в этом чувстве. Тогда оно начинает уходить в тело и находит другой способ проживания в этом мире, например, через головную боль.

И всё же, «белая зависть», как её называют в народе, призвана человека мотивировать и держать в тонусе его амбиции. Но, возводя на пьедестал желаний чьи-то материальные блага или личностный успех, важно осознавать, действительно ли в этом есть ваша потребность. Марина Прохорова:

Бывает, что человек заполучает всё это, но удовлетворение, удовольствие он не испытывает, он не может назвать себя счастливым человеком. Он мог идти годами к своей цели, достигает её, но по итогу пустота, разочарование и это является показателем того, что потребность не истинная, она ложная.