Прямой эфир

«Наказание – от 3 лет лишения свободы». Что нужно сделать с найденным кошельком, чтобы не стать преступником

04 марта 2019 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Идёт человек по улице и вдруг видит кошелёк, мобильный телефон, деньги, берет себе. Как в этот момент не стать преступником, мы спросили в программе «Большой город» начальника Октябрьского РУВД г. Минска.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:
По законодательству, обнаружив тот или иной предмет, либо кошелёк с деньгами, его необходимо сдать в правоохранительные органы. Если по истечению определённого срока владелец не будет установлен, то эта находка опять же возвращается тому лицу, которое обнаружило тот кошелёк. Вот и вся разница. Если мы распоряжаемся обнаруженным имуществом, мы достали из кошелька денежные средства, потратили на какие-то свои нужды, это уже и есть уголовно наказуемое деяние. Имеет значение, где обнаружен этот условный кошелёк, если это общественное место, магазин или прилавок магазина, есть вероятность того, что этот кошелёк был оставлен неслучайно, и есть возможность отдать представителям организации. Если человек этого не сделал, то эти действия будут квалифицированы как кража имущества.

Какое наказание грозит за это?

Александр Ридецкий:
Уголовно наказуемое, где наказание от трёх лет лишения свободы.

«Наказание – от 3 лет лишения свободы». Что нужно сделать с найденным кошельком, чтобы не стать преступником-1

# Права человека # общество # Александр Ридецкий # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как минские милиционеры учат английский и язык жестов. Проверили знания
04 марта 2019 11:49

Как минские милиционеры учат английский и язык жестов. Проверили знания

Президент Беларуси подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ
04 марта 2019 11:22

Президент Беларуси подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ

Кто может стать милиционером?
04 марта 2019 09:51

Кто может стать милиционером?