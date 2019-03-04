«Наказание – от 3 лет лишения свободы». Что нужно сделать с найденным кошельком, чтобы не стать преступником

Идёт человек по улице и вдруг видит кошелёк, мобильный телефон, деньги, берет себе. Как в этот момент не стать преступником, мы спросили в программе «Большой город» начальника Октябрьского РУВД г. Минска.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:

По законодательству, обнаружив тот или иной предмет, либо кошелёк с деньгами, его необходимо сдать в правоохранительные органы. Если по истечению определённого срока владелец не будет установлен, то эта находка опять же возвращается тому лицу, которое обнаружило тот кошелёк. Вот и вся разница. Если мы распоряжаемся обнаруженным имуществом, мы достали из кошелька денежные средства, потратили на какие-то свои нужды, это уже и есть уголовно наказуемое деяние. Имеет значение, где обнаружен этот условный кошелёк, если это общественное место, магазин или прилавок магазина, есть вероятность того, что этот кошелёк был оставлен неслучайно, и есть возможность отдать представителям организации. Если человек этого не сделал, то эти действия будут квалифицированы как кража имущества.

Какое наказание грозит за это?

Александр Ридецкий:

Уголовно наказуемое, где наказание от трёх лет лишения свободы.