Как минские милиционеры учат английский и язык жестов. Проверили знания

Вот так практически каждый English evening после работы минские милиционеры обучаются лингвистическим премудростям. Каждому, кто сейчас вновь оказался в студенческих аудиториях, ко II Европейским играм предстоит изучить на языке Шекспира немало слов. Курсы английского для правоохранителей в Академии МВД организовали ещё до чемпионата по хоккею.

Андрей Веренич, преподаватель иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь:

Сотрудники, которые приходят на наши курсы в Академию, все очень способные. И я бы даже сказал, что они не возобновляют знания, а продолжают изучать язык, добавляя новые знания к тем, которые уже имеются.

Татьяна Катцова, начальник кафедры белорусского и иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь:

Поскольку сотрудники органов внутренних дел – это те люди, к которым, в первую очередь, обращаются иностранные граждане за помощью, сотрудник органов внутренних дел должен уметь быстро, пообщавшись с иностранным гражданином, получить информацию, что случилось и как он может ему помочь в той или иной ситуации. Ко II Европейским играм экспресс-курс по изучению иностранного языка пройдут сотни стражей порядка. Занимаются два раза в неделю, такие пары длятся три месяца. Изучают английский сотрудники минской милиции, у которых уже есть базовые знания языка.

Кроме того, всем инспекторам в помощь предоставят мини-разговорник.

Сергей Пищ, старший инспектор спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингориссполкама:

Иностранные граждане прибывают не только на общественном транспорте, но и также на личном транспорте. И зачастую на дорогах Республики Беларусь могут не сориентироваться на местности и, пользуясь определёнными словами, которые ходят в обиходе английского языка, друг друга понимаем, разъясняем и поможем.

Анастасия Бельская, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Первомайского РУВД г. Минска:

С учётом того, что английский язык я уже не изучала около четырёх лет после окончания академии, конечно, английский язык сейчас очень полезен и очень актуален в преддверии II Европейских игр. Мы все понимаем прекрасно, что ожидается большое количество иностранных гостей. И мы, как сотрудники внутренних дел, обязаны оказать им необходимую помощь.

Милиционеров обучают основам жестового языка, именно так проходят тихие диалоги.

Алексей Часнок, курсант Академии МВД Республики Беларусь:

Конечно, существуют определённые сложности, но они преодолеваются. Необходимо общаться с такой категорией людей, не ущемляя их права. Я считаю их наравне с другими.