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Кто может стать милиционером?

04 марта 2019 09:51
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4 марта отмечается День белорусской милиции. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения»  – начальник Октябрьского РУВД г. Минска – Александр Ридецкий.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:
Сотрудником милиции стать может фактически любой желающий, но обладая определёнными качествами. Первое – это возрастной ценз. Это с 18 до 28 лет. Иметь крепкое, богатырское здоровье. Самое главное, чтобы стать милиционером, надо иметь стойкое желание им стать.

Будет желание – всё остальное мы и поможем, и расскажем, и поможем с оформлением необходимых документов. И один из критериев, на который мы также обращаем внимание – это, конечно же, не привлекаться к уголовной или административной ответственности.

Самостоятельно решать вопросы безопасности без общества, без представителей – это крайне проблематично. И когда есть взаимное доверие у граждан к милиции, а у милиции к гражданам – это тот потенциал, который позволит нам ещё более качественно исполнять свои служебные обязанности.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Ридецкий

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