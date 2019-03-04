Кто может стать милиционером?

4 марта отмечается День белорусской милиции. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник Октябрьского РУВД г. Минска – Александр Ридецкий.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:

Сотрудником милиции стать может фактически любой желающий, но обладая определёнными качествами. Первое – это возрастной ценз. Это с 18 до 28 лет. Иметь крепкое, богатырское здоровье. Самое главное, чтобы стать милиционером, надо иметь стойкое желание им стать.

Будет желание – всё остальное мы и поможем, и расскажем, и поможем с оформлением необходимых документов. И один из критериев, на который мы также обращаем внимание – это, конечно же, не привлекаться к уголовной или административной ответственности.