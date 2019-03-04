Президент Беларуси подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ

Новости Беларуси. Задан темп для жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ. В документе отражены принципиальные моменты: повышение качества услуг и проведение справедливой тарифной политики, оказание господдержки малообеспеченным и социально уязвимым категориям, развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, а также стимулирование жильцов самим не оставаться в стороне от общего дела.

Кроме того в фокусе остаётся и экология. Необходимо сократить объемы коммунальных отходов, заняться более глубокой переработкой. Так, к примеру, стекло и бумага должны стать конкурентом ПЭТ-упаковке. Такое решение поставленных задач позволит выйти на качественно новый уровень предоставления ЖКХ услуг, а следовательно повысить комфорт условий проживания.