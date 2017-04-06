Накануне чемпионата мира по футболу-2018 Беларусь и Россия усилят меры безопасности

Новости Беларуси. Накануне чемпионата мира по футболу Беларусь и Россия усилят меры безопасности. Вопросы миграционной политики обсудили представители Союзного государства в Гродно. Речь шла о внесении корректив в существующие законодательства, также прорабатывался вопрос равноправного действия водительских удостоверений на обеих территориях.

Этот вопрос требует скорейшего решения, ведь с 1 июня в России будут действительны только права национального образца, в том время как в Беларуси – водительские права международного формата.

Помимо этого участники встречи обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства в туристической среде.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

У нас есть комплекс мер реагирования в отношении таких нерадивых туристов. Мы всегда рады всем нашим гостям, порядочным, добросовестным. Поэтому в том числе эти вопросы мы будем обсуждать на заседании рабочей группы.

Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации:

Мы на сегодняшний день определим практические меры в силу приближения важного для нас события – чемпионата мира по футболу. Мы должны четко понимать миграционные потоки граждан третьих государств.

По итогам встречи подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.