В регионах Беларуси начали отключать отопление

Новости Беларуси. В регионах страны начали отключать отопление. Решение об этом местные исполкомы принимают, руководствуясь собственным графиком и в зависимости от погодных условий: пока среднесуточная температура воздуха не достигнет 8 градусов тепла.

Первыми на очереди – административные, общественные и промышленные объекты страны. Далее батареи перестанут греть в жилых домах. Последними от теплоисточников отключат больницы, поликлиники, школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.