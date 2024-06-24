Накануне 50-летия присвоения Минску звания «Город-герой» состоялся масштабный велопробег

В рамках празднования 80-летия освобождения Беларуси и 50-летия присвоения Минску звания «Город-герой» в столице состоялся масштабный велопробег. Марафон прошел по местам боевой славы. Он собрал более 150 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие представители предприятий и организаций, а также руководство администраций районов. Они посетили 5 знаковых мест. Колонна стартовала в Лошицком парке возле братской могилы воинов и партизан, погибших при освобождении Минска. Участники вспомнили события истории и возложили цветы. Память героев почтили минутой молчания.

Юлия Шпакович, главный специалист администрации Ленинского района: Такие мероприятия всегда объединяют, объединяют районы, людей. Спорт и патриотическое воспитание всегда идут вместе, потому что благодаря таким мероприятиям мы показываем, насколько это важно, мы посещаем памятные места, мы узнаем историю, ту, которую не знают, где-то мы пропустили.

Галина Черник, заместитель главы администрации Ленинского района:

26 июня 1974 года нашему городу было присвоено звание «Город-герой». Мы этим очень гордимся. Мы понимаем, какой подвиг был совершен жителями города Минска в годы Великой Отечественной войны.

Завершился патриотический веломарафон у стелы «Минск – город-герой». К подножию мемориала легли живые цветы. Отметим, 26 июня 1974 года, накануне 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, столице было присвоено звание «Город-герой». К знаковой дате в городе пройдет ряд мероприятий.