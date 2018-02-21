«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке

С каждым днем их становится всё больше и больше. Автомобили – уже не роскошь, а лишь средство передвижения, а для кого – и преступления.

Благодаря росту поголовья «железных коней» увеличивается число как СТО, так и гаражных мастеров. К одному такому умельцу два года назад обратился Анатолий Фёдоров. Оговорил нюансы, пригнал автомобиль, оставил ключи, заплатил 600 рублей.



Анатолий Фёдоров:

Дали на две недели машину на ремонт, а наша машина растворилась, где-то в Беларуси. Как такое может быть?

С тех пор о судьбе своего автомобиля и предоплаты Анатолий ничего не знает. Жесть, да и только. Именно так характеризуют ситуацию граждане, которые стали жертвами автомобильного авантюриста. А их – не менее 20 человек.



Светлана Снытко:

История была со мной такова. Попросил предоплату в размере 200 долларов, якобы, на покраску, лак, которые должны были пойти на мои детали, на мой автомобиль. А далее каждый день были сказки. 50 долларов – сварочник, 20 долларов – на лак, грунтовку, всевозможные шпатлёвки. Человек врал, причём, каждый раз у него были новые истории.

То жена заболела, то жену застукал с любовником, едет куда-то.

То у него ребёнок маленький, нужны лекарства.

Он представлялся виртуозом гаечного ключа, но оказался знатным комбинатором и любителем ловить рыбу в мутной воде. Брал машины на ремонт, требовал предоплату, далее затягивал сроки, кормил обещаниями и пропадал, иногда вместе с чужими машинами. Один из клиентов, наблюдая бездействие мастера, забрал авто в полуразобранном состоянии.

Вскоре из ГАИ пришли штрафы с камер фотофиксации скорости.



Оказалось, без ведома хозяина, Алексей Маталыга, он же наш автокомбинатор, рассекал на чужой машине на просторах Синеокой. Наблюдая эту историю, Остап Бендер, наверняка, ощутил бы приступ неконтролируемой зависти к 29-летнему Алексею Маталыге.

Абсолютное безразличие к законам и твёрдая уверенность в своей безнаказанности. Светлана Снытко:

Абсолютный мошенник, который завладел нашими автомобилями, а у кого-то – денежными средствами. Считаю, что этот человек должен быть наказан, пусть по всей строгости закона понесёт наказание. Были, конечно, чувства такие: найти бы и разодрать в клочья.



Анализируя статистику преступлений, можно проследить: часто именно автомобили притягивают преступников, словно магнит железные опилки. Кто-то скажет, мол, пострадавшие сами виноваты.

Отдавали «ласточек» в нелегальную автомастерскую, передавали деньги.

И верили лишь на слово. Тем самым, играя в русскую рулетку, позабыв, что в этой игре везёт далеко не всем. Однако, всё пострадавшие, обратились в правоохранительные органы. Заявления долго кочевали из отделения в отделение, после чего в возбуждении уголовного дела всем было отказано. На суды по гражданским искам Алексей не являлся, решения игнорировал, а вскоре и вовсе пропал.

Елена Удовикова, юрист:

По моему субъективному мнению, в данном конкретном случае произошло умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом с корыстной целью. Также, в данном случае, предметом хищения является частная собственность, поскольку данные транспортные средства принадлежали физическим лицам. Гражданам необходимо написать заявление, в котором указать: когда, при каких обстоятельствах в отношении них, возможно, было совершено преступное деяние. При проведении проверки, по её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за хищение имущества граждан. В случае отказа в возбуждении уголовного дела, если гражданин не согласится с данным решением, его можно обжаловать в вышестоящие органы, либо в суд.



Сегодня пострадавшие продолжают стучать во всевозможные двери.

Недавно пути ищущих и правду, и свои машины пересеклись в 30 километрах от Минска.

17 января 2018 года на авторазборке в посёлке Усяж были найдены детали от четырёх пропавших авто и одна раскуроченная «ласточка».

Анатолий Фёдоров:

Наш топливный бак от «Фольксвагена» мы нашли на этой разборке. Когда мы приехали, мы увидели машину «Ауди», принадлежащую Ивану, который ищет машину с 21 декабря. На этой же разборке мы нашли запчасти от «Форда» и человек ещё нашёл от «Сеата». Когда приехал хозяин разборки, он сказал, что такой же самый пострадавший, как и мы.

Как бы, он первый раз это покупает.

Но у меня есть доказательства, что Маталыга в июне 2017 года приносил сюда и продал на разборку головку блока цилиндров. И за это Маталыга отрабатывал, было решение суда и Маталыга отрабатывал. И эту головку изъяли с этой разборки. Поэтому пусть разборка не отказывается от своих действий. Это уже не первая покупка, и не одна машина. И все машины проходили через Маталыгу.

Это подтверждает ещё один пострадавший, которого находчивый Маталыга обобрал, как липку, и был таков.

Алексей Харлап:

На данный момент Маталыга Алексей Александрович должен мне 2 000 долларов за все украденные вещи и одолженные деньги. Часть похищенного была изъята также на этой авторазборке. Какие тут могут быть чувства? Чувство ненависти, конечно.

Хочется, чтобы он ответил по закону.



Анатолий Фёдоров:

Возможно, у них схема тут такая, система. Один привозит машины, другой разбирает, третий продаёт. Благодаря тому, что у этой разборки несколько филиалов есть – в Жодино, Орше, Минске.

В Минске на рынках они просто расходятся, растворяются.

У человека в конце 2017 года «Форда» не стало, нашлись только двери и лобовое стекло. Он опознал по техпаспорту, они не стёрли наклеечку: техосмотр, номер и до какого, и кому принадлежит.

На разборке знают: даже старый и битый автомобиль – залежи ценных ископаемых, точнее, узлов и механизмов, на которых можно заработать. Например, автомобиль после серьёзной аварии, разобрав, можно продать дороже в несколько раз.

Как результат, подобный бизнес процветает.

Вероятно, мастера, поставляющие запчасти с авторазборки в Усяже, работают по своим неписаным законам. Ведь здесь у Алексея Маталыги приняли машину с документами и VIN-кодом, которая находилась в розыске.



Анатолий Фёдоров:

Обидно, что до сих пор эта разборка работает, никто не описывает эти детали. Почему? На сайте написано, что детали у них приходят из Англии и Франции.

Франция – это я, наверное, а Англия – это Иван.



По неопытности доверились и пострадали. Но не опустили руки. И самостоятельно нашли правду на разборке недалеко от Минска.

Такие находки без внимания в милиции оставить уже не смогли.



Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:

В настоящее время информация аккумулирована в Минском РОВД.