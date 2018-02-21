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«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке

21 февраля 2018 14:29
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С каждым днем их становится всё больше и больше. Автомобили – уже не роскошь, а лишь средство передвижения, а для кого – и преступления.
Благодаря росту поголовья «железных коней» увеличивается число как СТО, так и гаражных мастеров. К одному такому умельцу два года назад обратился Анатолий Фёдоров.

Оговорил нюансы, пригнал автомобиль, оставил ключи, заплатил 600 рублей.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-1


Анатолий Фёдоров:
Дали на две недели машину на ремонт, а наша машина растворилась, где-то в Беларуси. Как такое может быть?

С тех пор о судьбе своего автомобиля и предоплаты Анатолий ничего не знает. Жесть, да и только. Именно так характеризуют ситуацию граждане, которые стали жертвами автомобильного авантюриста.

А их – не менее 20 человек.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-4


Светлана Снытко:
История была со мной такова. Попросил предоплату в размере 200 долларов, якобы, на покраску, лак, которые должны были пойти на мои детали, на мой автомобиль. А далее каждый день были сказки. 50 долларов – сварочник, 20 долларов – на лак, грунтовку, всевозможные шпатлёвки. Человек врал, причём, каждый раз у него были новые истории.

То жена заболела, то жену застукал с любовником, едет куда-то.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-7

То у него ребёнок маленький, нужны лекарства.
Он представлялся виртуозом гаечного ключа, но оказался знатным комбинатором и любителем ловить рыбу в мутной воде. Брал машины на ремонт, требовал предоплату, далее затягивал сроки, кормил обещаниями и пропадал, иногда вместе с чужими машинами. Один из клиентов, наблюдая бездействие мастера, забрал авто в полуразобранном состоянии.

Вскоре из ГАИ пришли штрафы с камер фотофиксации скорости.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-10


Оказалось, без ведома хозяина, Алексей Маталыга, он же наш автокомбинатор, рассекал на чужой машине на просторах Синеокой. Наблюдая эту историю, Остап Бендер, наверняка, ощутил бы приступ неконтролируемой зависти к 29-летнему Алексею Маталыге.

Абсолютное безразличие к законам и твёрдая уверенность в своей безнаказанности.

Светлана Снытко:
Абсолютный мошенник, который завладел нашими автомобилями, а у кого-то – денежными средствами. Считаю, что этот человек должен быть наказан, пусть по всей строгости закона понесёт наказание.

Были, конечно, чувства такие: найти бы и разодрать в клочья.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-13


Анализируя статистику преступлений, можно проследить: часто именно автомобили притягивают преступников, словно магнит железные опилки.  Кто-то скажет, мол, пострадавшие сами виноваты.

Отдавали «ласточек» в нелегальную автомастерскую, передавали деньги.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-16

И верили лишь на слово. Тем самым, играя в русскую рулетку, позабыв, что в этой игре везёт далеко не всем. Однако, всё пострадавшие,  обратились в правоохранительные органы. Заявления долго кочевали из отделения в отделение, после чего в возбуждении уголовного дела всем было отказано. На суды по гражданским искам Алексей не являлся, решения игнорировал, а вскоре и вовсе пропал.
Елена Удовикова, юрист:
По моему субъективному мнению, в данном конкретном случае произошло умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом с корыстной целью. Также, в данном случае, предметом хищения является частная собственность, поскольку данные транспортные средства принадлежали физическим лицам. Гражданам необходимо написать заявление, в котором указать: когда, при каких обстоятельствах в отношении них, возможно, было совершено преступное деяние. При проведении проверки, по её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за хищение имущества граждан. В случае отказа в возбуждении уголовного дела, если гражданин не согласится с данным решением, его можно обжаловать в вышестоящие органы, либо в суд.

Сегодня пострадавшие продолжают стучать во всевозможные двери.

Недавно пути ищущих и правду, и свои машины пересеклись в 30 километрах от Минска.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-19

17 января 2018 года на авторазборке в посёлке Усяж были найдены детали от четырёх пропавших авто и одна раскуроченная «ласточка».
Анатолий Фёдоров:
Наш топливный бак от «Фольксвагена» мы нашли на этой разборке. Когда мы приехали, мы увидели машину «Ауди», принадлежащую Ивану, который ищет машину с 21 декабря. На этой же разборке мы нашли запчасти от «Форда» и человек ещё нашёл от «Сеата». Когда приехал хозяин разборки, он сказал, что такой же самый пострадавший, как и мы.

Как бы, он первый раз это покупает.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-22

Но у меня есть доказательства, что Маталыга в июне 2017 года приносил сюда и продал на разборку головку блока цилиндров. И за это Маталыга отрабатывал, было решение суда и Маталыга отрабатывал. И эту головку изъяли с этой разборки. Поэтому пусть разборка не отказывается от своих действий. Это уже не первая покупка, и не одна машина. И все машины проходили через Маталыгу.
Это подтверждает ещё один пострадавший, которого находчивый Маталыга обобрал, как липку, и был таков.

Алексей Харлап:
На данный момент Маталыга Алексей Александрович должен мне 2 000 долларов за все украденные вещи и одолженные деньги. Часть похищенного была изъята также на этой авторазборке. Какие тут могут быть чувства?

Чувство ненависти, конечно.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-25

Хочется, чтобы он ответил по закону.

Анатолий Фёдоров:
Возможно, у них схема тут такая, система. Один привозит машины, другой разбирает, третий продаёт. Благодаря тому, что у этой разборки несколько филиалов есть – в Жодино, Орше, Минске.

В Минске на рынках они просто расходятся, растворяются.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-28

У человека в конце 2017 года «Форда» не стало, нашлись только двери и лобовое стекло. Он опознал по техпаспорту, они не стёрли наклеечку: техосмотр, номер и до какого, и кому принадлежит.
На разборке знают: даже старый и битый автомобиль – залежи ценных ископаемых, точнее, узлов и механизмов, на которых можно заработать. Например, автомобиль после серьёзной аварии, разобрав, можно продать дороже в несколько раз.

Как результат, подобный бизнес процветает.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-31

Вероятно, мастера, поставляющие запчасти с авторазборки в Усяже, работают по своим неписаным законам. Ведь здесь у Алексея Маталыги приняли машину с документами и VIN-кодом, которая находилась в розыске.

Анатолий Фёдоров:
Обидно, что до сих пор эта разборка работает, никто не описывает эти детали. Почему? На сайте написано, что детали у них приходят из Англии и Франции.

Франция – это я, наверное, а Англия – это Иван.

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-34


По неопытности доверились и пострадали. Но не опустили руки. И самостоятельно нашли правду на разборке недалеко от Минска.

Такие находки без внимания в милиции оставить уже не смогли. 

«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке-37


Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:
В настоящее время информация аккумулирована в Минском РОВД.

Там сотрудники уголовного розыска по поступившим материалам проводят проверку.

Также проводится вновь проверка по тем материалам, по которым принимались решения, и прокуратурой района эти материалы сейчас пересматриваются. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска по ходу изучения этих материалов, по ходу сбора дополнительной информации, в том числе, и опроса пострадавших лиц, есть определённые основания полагать, что имеются признаки мошеннических действий. По данному поводу, после проведения необходимой проверки, материалы будут переданы в районные отделы Следственного комитета для дачи окончательной правовой оценки.

Мутный бизнес на чёрном рынке или фатальное стечение обстоятельств? Сегодня точку в этой громкой разборке предстоит поставить сотрудникам компетентных органов.

# общество # Автомобили # Елена Удовикова

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