«Как на минном поле делал операцию»: Кандагар, 1982, хирург-белорус достаёт гранату из пациента

Новости Беларуси. У каждого ветерана Афганистана – своя история одного подвига. Но есть и те, кто совершал подвиг каждую минуту. Сотни молодых солдат и офицеров спасены талантливым хирургом Иваном Владимировичем Борисюком.

Три года назад на территории 592‑го военного медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь Республики Беларусь полковнику медицинской службы открыли памятный знак.





Об уникальном человеке с «золотыми» руками и большим сердцем можно написать не одну книгу, рассказали в программе «Центральный регион». Один только случай чего стоит. Это произошло 23 июня 1982 года.

Тогда из тела рядового Валентина Юрченко хирург извлёк неразорвавшуюся гранату.



Анатолий Наталенко, председатель Борисовской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Спасено Иваном Владимировичем более 700 человек. Он вёл таблицу прямо у себя, в хирургическом кабинете, и каждый осколочек он прикреплял, и надпись делал.

А последний появился у Ивана Владимировича трофей – граната.

Это случилось, когда в Афганистане совершался рейд, в колонне двигался отряд десантников 103-ей воздушно-десантной дивизии города Витебска. Снаряд попал в правый бок солдату, прошил лёгкие, контузил сердце и вылез уродливой выпуклостью в предплечье.

Рядом с ним – солдатом Валентином Юрченко – всегда был сержант Виктор Пеклин. Они были – земляки, в школе учились. Вот этот сержант тащил на себе этого самого Юрченко, не зная о том, что каждую секунду граната могла взорваться. А, когда привезли его на операционный стол… Иван Владимирович был начальником хирургического отделения, он опустил руки и даже не мог представить себе. Он увидел солдата, лежащего в беспамятстве.

По законам природы, он давно уже должен был умереть.

И можно было более лёгкий путь избрать – и для начальства хорошо, и инструкции не нарушены. Но Иван Владимирович выбрал – 20-летнему юноше дать возможность жить, спасти ему руку. Он сознательно делал операцию и сознательно от себя отстранил всех своих ассистентов.

Как на минном поле делал операцию, с ювелирной точностью вытащил гранату.