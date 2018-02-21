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«Как на минном поле делал операцию»: Кандагар, 1982, хирург-белорус достаёт гранату из пациента

21 февраля 2018 13:47
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Новости Беларуси. У каждого ветерана Афганистана – своя история одного подвига. Но есть и те, кто совершал подвиг каждую минуту.

Сотни молодых солдат и офицеров спасены талантливым хирургом Иваном Владимировичем Борисюком.

«Как на минном поле делал операцию»: Кандагар, 1982, хирург-белорус достаёт гранату из пациента-1

Три года назад на территории 592‑го военного медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь Республики Беларусь полковнику медицинской службы открыли памятный знак.


Об уникальном человеке с «золотыми» руками и большим сердцем можно написать не одну книгу, рассказали в программе «Центральный регион». Один только случай чего стоит. Это произошло 23 июня 1982 года.

Тогда из тела рядового Валентина Юрченко хирург извлёк неразорвавшуюся гранату.

«Как на минном поле делал операцию»: Кандагар, 1982, хирург-белорус достаёт гранату из пациента-4


Анатолий Наталенко, председатель Борисовской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:
Спасено Иваном Владимировичем более 700 человек. Он вёл таблицу прямо у себя, в хирургическом кабинете, и каждый осколочек он прикреплял, и надпись делал.

А последний появился у Ивана Владимировича трофей – граната.

«Как на минном поле делал операцию»: Кандагар, 1982, хирург-белорус достаёт гранату из пациента-7

Это случилось, когда в Афганистане совершался рейд, в колонне двигался отряд десантников 103-ей воздушно-десантной дивизии города Витебска. Снаряд попал в правый бок солдату, прошил лёгкие, контузил сердце и вылез уродливой выпуклостью в предплечье.
Рядом с ним – солдатом Валентином Юрченко – всегда был сержант Виктор Пеклин. Они были – земляки, в школе учились. Вот этот сержант тащил на себе этого самого Юрченко, не зная о том, что каждую секунду граната могла взорваться. А, когда привезли его на операционный стол… Иван Владимирович был начальником хирургического отделения, он опустил руки и даже не мог представить себе. Он увидел солдата, лежащего в беспамятстве.

По законам природы, он давно уже должен был умереть.

«Как на минном поле делал операцию»: Кандагар, 1982, хирург-белорус достаёт гранату из пациента-10

И можно было более лёгкий путь избрать  – и для начальства хорошо, и инструкции не нарушены. Но Иван Владимирович выбрал – 20-летнему юноше дать возможность жить, спасти ему руку. Он сознательно делал операцию и сознательно от себя отстранил всех своих ассистентов.
Как на минном поле делал операцию, с ювелирной точностью вытащил гранату.

И граната взорвалась не на операционном столе, а в кандагарском саду.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Анатолий Наталенко

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