Пункт пропуску «Невель» на беларуска-ўкраінскай мяжы часова не працуе

Навіны Беларусі. Грамадзяне і транспартныя сродкі часова не могуць патрапіць на тэрыторыю Украіны праз беларускі пункт пропуску «Невель», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Грамадзяне і транспартныя сродкі часова не могуць патрапіць на тэрыторыю Украіны праз беларускі пункт пропуску «Невель», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Гэта звязана з тэхнічнымі праблемамі ўкраінскіх калег – пракаменціравалі сітуацыю ў Дзяржаўным пагранічным камітэце Беларусі. Рэкамендацыя адна: улічваць гэтую інфармацыю пры планаванні падарожжа ў суседнюю краіну і выкарыстоўваць пункты пропуску, якія зараз працуюць.