Прямой эфир

Пункт пропуску «Невель» на беларуска-ўкраінскай мяжы часова не працуе

21 февраля 2018 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Грамадзяне і транспартныя сродкі часова не могуць патрапіць на тэрыторыю Украіны праз беларускі пункт пропуску «Невель», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Пункт пропуску «Невель» на беларуска-ўкраінскай мяжы часова не працуе-1

  

Гэта звязана з тэхнічнымі праблемамі ўкраінскіх калег – пракаменціравалі сітуацыю ў Дзяржаўным пагранічным камітэце Беларусі. Рэкамендацыя адна: улічваць гэтую інфармацыю пры планаванні падарожжа ў суседнюю краіну і выкарыстоўваць пункты пропуску, якія зараз працуюць.  

# общество # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Зараз жыццю дзіцяці нічога не пагражае: у Наваполацку хатні сабака ўкусіў 8-месячнага хлопчыка за галаву
21 февраля 2018 12:05

Зараз жыццю дзіцяці нічога не пагражае: у Наваполацку хатні сабака ўкусіў 8-месячнага хлопчыка за галаву

«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида
21 февраля 2018 08:44

«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні
21 февраля 2018 08:09

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні