Прямой эфир

Закамуфлированный автобус, снаряды с прорезями: как в 90-ые «афганцы» в Борисове деньги на памятник собирали

21 февраля 2018 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об истории создания памятника воинам-интернационалистам в Борисове рассказали в программе «Центральный регион».

Василий Баранник, председатель Борисовской районной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Этот памятник был создан и установлен в мае 2000 года. Автор его – лауреат Государственной премии, профессор кафедры скульптуры Артимович Анатолий Ефимович.

Сама идея этого памятника – он не погибшим.

Закамуфлированный автобус, снаряды с прорезями: как в 90-ые «афганцы» в Борисове деньги на памятник собирали-1

Это – солдат, который вышел из Афганистана. Кстати, камни расположены строго на юг, в сторону Афганистана.

И он, ступив на родную землю, начав новую жизнь, оглядывается назад, потому что эта жизнь без прошлого – для тех, кто принимал участие – она невозможна.

По геодезии – это самое высокое место в городе.

Этот сквер носит имя Воинов-интернационалистов. Много учебных заведений, и мимо него постоянно идёт молодёжь. Здесь есть возможность отдохнуть – мамы с колясочками, пожилые люди, да и просто горожане приходят на это место. Память жива.

Закамуфлированный автобус, снаряды с прорезями: как в 90-ые «афганцы» в Борисове деньги на памятник собирали-4


 

Деньги на памятник собирали тремя путями.

Это – предприятия. Мы договорились с автобусным парком, один из автобусов мы покрасили, закамуфлировали, так сказать. Проезд был бесплатный, стояли снаряды с прорезями, и все желающие – сколько кто мог – отдавали свои деньги на строительство памятника. А основная, конечно, нагрузка финансовая на Борисовский горисполком легла.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Василий Баранник

Другие новости рубрики

Все новости
Пункт пропуску «Невель» на беларуска-ўкраінскай мяжы часова не працуе
21 февраля 2018 12:14

Пункт пропуску «Невель» на беларуска-ўкраінскай мяжы часова не працуе

Зараз жыццю дзіцяці нічога не пагражае: у Наваполацку хатні сабака ўкусіў 8-месячнага хлопчыка за галаву
21 февраля 2018 12:05

Зараз жыццю дзіцяці нічога не пагражае: у Наваполацку хатні сабака ўкусіў 8-месячнага хлопчыка за галаву

«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида
21 февраля 2018 08:44

«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида