Закамуфлированный автобус, снаряды с прорезями: как в 90-ые «афганцы» в Борисове деньги на памятник собирали

Новости Беларуси. Об истории создания памятника воинам-интернационалистам в Борисове рассказали в программе «Центральный регион». Василий Баранник, председатель Борисовской районной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот памятник был создан и установлен в мае 2000 года. Автор его – лауреат Государственной премии, профессор кафедры скульптуры Артимович Анатолий Ефимович. Сама идея этого памятника – он не погибшим.

Это – солдат, который вышел из Афганистана. Кстати, камни расположены строго на юг, в сторону Афганистана.



И он, ступив на родную землю, начав новую жизнь, оглядывается назад, потому что эта жизнь без прошлого – для тех, кто принимал участие – она невозможна.

По геодезии – это самое высокое место в городе. Этот сквер носит имя Воинов-интернационалистов. Много учебных заведений, и мимо него постоянно идёт молодёжь. Здесь есть возможность отдохнуть – мамы с колясочками, пожилые люди, да и просто горожане приходят на это место. Память жива.



