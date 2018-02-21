Закамуфлированный автобус, снаряды с прорезями: как в 90-ые «афганцы» в Борисове деньги на памятник собирали
Новости Беларуси. Об истории создания памятника воинам-интернационалистам в Борисове рассказали в программе «Центральный регион».
Василий Баранник, председатель Борисовской районной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Этот памятник был создан и установлен в мае 2000 года. Автор его – лауреат Государственной премии, профессор кафедры скульптуры Артимович Анатолий Ефимович.
Сама идея этого памятника – он не погибшим.
Это – солдат, который вышел из Афганистана. Кстати, камни расположены строго на юг, в сторону Афганистана.
И он, ступив на родную землю, начав новую жизнь, оглядывается назад, потому что эта жизнь без прошлого – для тех, кто принимал участие – она невозможна.
По геодезии – это самое высокое место в городе.
Этот сквер носит имя Воинов-интернационалистов. Много учебных заведений, и мимо него постоянно идёт молодёжь. Здесь есть возможность отдохнуть – мамы с колясочками, пожилые люди, да и просто горожане приходят на это место. Память жива.
Деньги на памятник собирали тремя путями.
Это – предприятия. Мы договорились с автобусным парком, один из автобусов мы покрасили, закамуфлировали, так сказать. Проезд был бесплатный, стояли снаряды с прорезями, и все желающие – сколько кто мог – отдавали свои деньги на строительство памятника. А основная, конечно, нагрузка финансовая на Борисовский горисполком легла.