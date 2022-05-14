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Можно ли навсегда выселить неблагополучного соседа? Отвечает адвокат

14 мая 2022 12:45
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Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Нарушителей спокойствия нужно призвать к порядку. Но как это сделать? Кто-то говорит: мол, надо выселить, и точка. А кто-то столь суровую меру считает чрезмерной: люди, какими бы они ни были, не должны становиться бомжами. Ведь проблемное семейство, отравляющее многим жизнь, уже не один десяток лет проживает в своей «мокрой» квартире. А что по этому поводу говорит закон?

Можно ли навсегда выселить неблагополучного соседа? Отвечает адвокат-1

Максим Терешков, адвокат:
Лица, которые три и более раза в течение календарного года привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями, будучи предупрежденными о недопустимости повторения подобного впредь, могут быть выселены без предоставления жилого помещения. Безусловно, принимать решение выселить такого человека без предоставления жилого помещения либо отказать в удовлетворении иска о выселении будет решать суд.

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Максим Терешков # Фотофакт

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