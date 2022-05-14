Можно ли навсегда выселить неблагополучного соседа? Отвечает адвокат

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Нарушителей спокойствия нужно призвать к порядку. Но как это сделать? Кто-то говорит: мол, надо выселить, и точка. А кто-то столь суровую меру считает чрезмерной: люди, какими бы они ни были, не должны становиться бомжами. Ведь проблемное семейство, отравляющее многим жизнь, уже не один десяток лет проживает в своей «мокрой» квартире. А что по этому поводу говорит закон?