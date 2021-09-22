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Главное – не забыть права. В День без автомобиля водители смогут бесплатно проехать в общественном транспорте

22 сентября 2021 06:16
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Новости Беларуси. Всемирный день без автомобиля 22 сентября снова в Минске. Как и в предыдущие годы, водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – не забыть права. В День без автомобиля водители смогут бесплатно проехать в общественном транспорте-1

Автолюбителям в этот день предлагается отказаться от использования транспортных средств, которые потребляют топливо. Все дело в токсичных выбросах автомобилей. Они опасны тем, что поступают непосредственно в приземный слой атмосферы. Там скорость ветра незначительна и поэтому газы плохо рассеиваются. Это воздух, которым мы дышим. Особенно затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В итоге – практически все городские жители испытывают на себе вредное влияние загрязненного воздуха.

Главное – не забыть права. В День без автомобиля водители смогут бесплатно проехать в общественном транспорте-4

Наталия Инчина, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Учитывая, что выбросы от мобильных источников составляют более 60 % в общем валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для нас очень важно снижать выбросы именно от автомобильного транспорта. И нам это успешно удается делать. Уже 2020 году (по сравнению с 2019 годом) выбросы именно от мобильных источников сократились на 7 %.

Госавтоинспекция также призывает присоединиться к акции и воспользоваться альтернативным способом передвижения.

# Работа транспорта в Минске # общество # Наталия Инчина # Фотофакт

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