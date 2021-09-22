«Ребёнок лежал мёртвый на земле». Вот что может произойти при неправильном обращении с электроприборами

Малыши с легкостью приручают современные гаджеты, а вот как обстоят дела с бытовой техникой и другими электроприборами?
Малыши с легкостью приручают современные гаджеты, а вот как обстоят дела с бытовой техникой и другими электроприборами?
Иван Сушков:
Я умею пользоваться микроволновкой, чайником. Еще знаю, что нельзя совать вилку и пальцы в розетку. Я вас сейчас могу угостить чаем.
Четвероклассник Ваня – гостеприимный и ответственный парень. Правила электробезопасности впитал и с молоком матери, и со школьной программой.
Ежесезонно сотрудники энергогазинспекции по Минску и Минской области проводятся профилактические мероприятия в учреждениях образования – с картинками и интерактивом.
Раиса Силкова, заместитель директора по хозяйственной работе ГУО «Заславская гимназия»:
В рамках Дня безопасности у нас проходили мероприятия с детками с 5-го по 11-й класс. И удочки, и безопасность возле электропроводов, безопасность розетки. Мы еще оставляем листовки на вахте. Идут родители, мы им то же самое предлагаем – ознакомиться, взять, если это им нужно.
В силу своей любознательности и по незнанию детишки нередко попадают под удар. Ограждения и предупреждающие знаки на опасных зонах не останавливают юных охотников за приключениями. К сожалению, многие из них даже не имеют представления, что при различных повреждениях изоляции, обрыве проводов, подъеме на опоры, проникновении в подстанции и электрические щитки и даже при неправильном подключении бытовой электроплиты можно попрощаться с жизнью.
Игорь Рак, инспектор Заславской городской энергогазинспекции межрайонного отделения Минского района:
Очень много случаев со смертельным исходом. Последний несчастный случай со смертельным исходом произошел с ребенком в Минске, когда родители оставили его одного, а по приходу увидели, что ребенок лежал мертвый на земле. Стали оказывать реанимацию, но ничего не помогло. Как оказалось, ребенок дотронулся до корпуса духового шкафа и батареи. Получился удар электрическим током.
Еще раз напомните своим чадам, что они не должны самостоятельно заменять электролампы и предохранители, производить ремонт электропроводки и бытовых приборов, устанавливать звонки, выключатели и штепсельные розетки. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, касаться их мокрыми руками или протирать влажной тряпкой. Смертельно опасно залезать на опоры высоковольтных линий электропередач и играть под ними.
Андрей Воронцов, начальник межрайонного отделения Минского района филиала Госэнергогазнадзор по г. Минску и Минской области:
Хочется сказать о том, что дети выезжают на рыбалку. Объясняйте детям, что нельзя ловить рыбу под линиями электропередач, это грозит поражением электрическим током. Возможно, даже с летальным исходом.
Жизнь в безопасность ваших детей в ваших руках.