«Ребёнок лежал мёртвый на земле». Вот что может произойти при неправильном обращении с электроприборами

Малыши с легкостью приручают современные гаджеты, а вот как обстоят дела с бытовой техникой и другими электроприборами?

Иван Сушков:

Я умею пользоваться микроволновкой, чайником. Еще знаю, что нельзя совать вилку и пальцы в розетку. Я вас сейчас могу угостить чаем.

Четвероклассник Ваня – гостеприимный и ответственный парень. Правила электробезопасности впитал и с молоком матери, и со школьной программой.

Ежесезонно сотрудники энергогазинспекции по Минску и Минской области проводятся профилактические мероприятия в учреждениях образования – с картинками и интерактивом.

Раиса Силкова, заместитель директора по хозяйственной работе ГУО «Заславская гимназия»:

В рамках Дня безопасности у нас проходили мероприятия с детками с 5-го по 11-й класс. И удочки, и безопасность возле электропроводов, безопасность розетки. Мы еще оставляем листовки на вахте. Идут родители, мы им то же самое предлагаем – ознакомиться, взять, если это им нужно.

В силу своей любознательности и по незнанию детишки нередко попадают под удар. Ограждения и предупреждающие знаки на опасных зонах не останавливают юных охотников за приключениями. К сожалению, многие из них даже не имеют представления, что при различных повреждениях изоляции, обрыве проводов, подъеме на опоры, проникновении в подстанции и электрические щитки и даже при неправильном подключении бытовой электроплиты можно попрощаться с жизнью.

Игорь Рак, инспектор Заславской городской энергогазинспекции межрайонного отделения Минского района:

Очень много случаев со смертельным исходом. Последний несчастный случай со смертельным исходом произошел с ребенком в Минске, когда родители оставили его одного, а по приходу увидели, что ребенок лежал мертвый на земле. Стали оказывать реанимацию, но ничего не помогло. Как оказалось, ребенок дотронулся до корпуса духового шкафа и батареи. Получился удар электрическим током.

Еще раз напомните своим чадам, что они не должны самостоятельно заменять электролампы и предохранители, производить ремонт электропроводки и бытовых приборов, устанавливать звонки, выключатели и штепсельные розетки. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, касаться их мокрыми руками или протирать влажной тряпкой. Смертельно опасно залезать на опоры высоковольтных линий электропередач и играть под ними.