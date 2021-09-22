День осеннего равноденствия. С 22 сентября дни начнут становиться короче

22 сентября наступает астрономическая осень. В 22 часа 20 минут дневное светило пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22 сентября наступает астрономическая осень. В 22 часа 20 минут дневное светило пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия, когда продолжительность дня совпадает с ночью. Звезда пребывает над и под горизонтом 12 часов, причем восход Солнца происходит точно на востоке, а закат – на западе.
И если в Южном полушарии наступит весна, у нас – астрономическая осень. Дни будут становиться короче, а температура воздуха продолжит стремительно убывать.