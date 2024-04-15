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Награждён медалью «За боевые заслуги», был тяжело ранен. «Незабытые истории»

15 апреля 2024 15:40
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Письмо прислала Юлия Сергеевна Литецкая.

Награждён медалью «За боевые заслуги», был тяжело ранен. «Незабытые истории»-1

Литецкий Иван Захарович родился в городе Ветка. В армию был призван Ветковским РВК в ноябре 1943 года. Служил литейщиком в 269-м отдельном ремонтном восстановительном батальоне автомашин. В 1943 году получил тяжелое ранение под Жлобином, находился на лечении в госпитале. Потом вернулся на фронт и воевал до Победы. После окончания войны был отправлен эшелоном в Беларусь. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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