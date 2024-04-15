За связь с Минским подпольем расстреляли, война коснулась всей семьи. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Своей семейной историей поделилась Инна Якштас из Риги.

С первых дней войны мои бабушка и дедушка по материнской линии – Тукало Иван Дмитриевич и Тукало Фекла Григорьевна – с тремя малолетними детьми оказались на оккупированной территории. С риском для жизни оказывали помощь партизанам. А с наступлением советской армии дедушка ушел на фронт. Дошел до Рейна. Там провалился под лед, сильно заболел и был отправлен домой умирать. Бабушка его выходила. Умер дедушка в 1995 году. Бабушка прожила дольше и покинула этот свет в 2001 году. Похоронены в деревне Рожковка Каменецкого района.

Родители папы Тимоник Владимира Ивановича, как и многие белорусы, погибли во время войны. Отец погиб на фронте, место погребения неизвестно. Маму за связь с Минским подпольем расстреляли. Папа в возрасте 5 лет остался сиротой, но не был брошен ни людьми, ни государством. Его вместе с другими детьми спасли партизаны, когда детей везли для выкачивания крови в концлагерь Тростенец. В возрасте 14 лет отправили в Латвию, где папа более 40 лет работал на заводе «Ригасельмаш». Папе сейчас 89 лет, маме – 86. Они очень хорошо помнят те страшные годы и зверства

фашистов.