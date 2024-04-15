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Убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин, битва длилась 2 недели. «Незабытые истории»

15 апреля 2024 14:52
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Письмо прислала Юлия Сергеевна Литецкая.

Убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин, битва длилась 2 недели. «Незабытые истории»-1

Жилич Павел Павлович родился 17 апреля 1917 года в деревне Драпово Слонимского района. С 16 лет работал помощником кузнеца. Позже имел свою кузню.

С августа 1943 года служил рядовым в партизанском отряде Пожарского (позже – отряд Колупаева) бригады «Советская Белоруссия». Подрывал поезда, резал провода, удачно переносил пакеты. В боях у деревни Здитово вместе с товарищами они убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин. Эта битва тянулась две недели.

Убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин, битва длилась 2 недели. «Незабытые истории»-4

Убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин, битва длилась 2 недели. «Незабытые истории»-6

Воевал до конца войны. Получил одно ранение, был награжден тремя медалями, в том числе медалью «Партизан Отечественной войны».

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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