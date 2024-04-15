Убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин, битва длилась 2 недели. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Письмо прислала Юлия Сергеевна Литецкая.

Жилич Павел Павлович родился 17 апреля 1917 года в деревне Драпово Слонимского района. С 16 лет работал помощником кузнеца. Позже имел свою кузню.

С августа 1943 года служил рядовым в партизанском отряде Пожарского (позже – отряд Колупаева) бригады «Советская Белоруссия». Подрывал поезда, резал провода, удачно переносил пакеты. В боях у деревни Здитово вместе с товарищами они убили 400 немцев, подорвали 13 немецких машин. Эта битва тянулась две недели.