Совершил 85 боевых вылетов, был тяжело ранен, а брат прикрывал огнём пехоту. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Школьница из Полоцка Александра Гриневич написала о своих родственниках, которые мужественно сражались с врагом и помогали партизанам.

«Моя прабабушка (бабушка моей мамы) Антипенко Александра Денисовна родилась 08.03.1924 в деревне Валайки возле города Езерище. Практически вся территория Беларуси была оккупирована немцами к началу сентября 1941 года. Семья моей прабабушки, которой тогда было 17 лет, также оказалась в оккупации. У нее была младшая сестра Тамара и самый маленький брат Федор.

Сопротивление немецким войскам на территории Беларуси было массовым и упорным: партизанские отряды создавались на территории Беларуси с первых дней оккупации. Местность, где жила семья моей прабабушки, не стала исключением.

Семья Шуры помогала партизанам как могла. Мама моей прабабушки – Ольга, пекла хлеб для партизан, а младший брат Фёдор, которому не было и 14 лет, носил его в партизанский отряд. Также они прятали в доме партизан, которые скрывались от немцев. В деревне многие знали, что Фёдор помогает партизанам, поэтому моя прабабушка боялась, что его могут казнить. Его прятали в доме за печкой, где сделали убежище. Туда мальчику подавали еду, там он спал.

Однажды ночью Федор сбежал к партизанам. Что с ним случилось дальше – родные так и не узнали, в родную деревню он не вернулся. Семья моей прабабушки не смогла долго оставаться в деревне Валайки: все чаще стали поговаривать про их помощь партизанам. Прапрабабушка Ольга и прапрадедушка Денис опасались, что кто-нибудь донесёт об этом немцам, их расстреляют. Пришлось бросить дом, а жить у тех, кто соглашался приютить. Подрабатывали, старались выжить.

После войны семья прабабушки в родную деревню так и не вернулась. Остались жить в деревне Село Меховского сельского совета. Там моя прабабушка познакомилась со своим будущим мужем – Поповым Николаем Григорьевичем, фронтовиком и орденоносцем.