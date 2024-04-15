Совершил 85 боевых вылетов, был тяжело ранен, а брат прикрывал огнём пехоту. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Школьница из Полоцка Александра Гриневич написала о своих родственниках, которые мужественно сражались с врагом и помогали партизанам.
«Моя прабабушка (бабушка моей мамы) Антипенко Александра Денисовна родилась 08.03.1924 в деревне Валайки возле города Езерище. Практически вся территория Беларуси была оккупирована немцами к началу сентября 1941 года. Семья моей прабабушки, которой тогда было 17 лет, также оказалась в оккупации. У нее была младшая сестра Тамара и самый маленький брат Федор.
Сопротивление немецким войскам на территории Беларуси было массовым и упорным: партизанские отряды создавались на территории Беларуси с первых дней оккупации. Местность, где жила семья моей прабабушки, не стала исключением.
Семья Шуры помогала партизанам как могла. Мама моей прабабушки – Ольга, пекла хлеб для партизан, а младший брат Фёдор, которому не было и 14 лет, носил его в партизанский отряд. Также они прятали в доме партизан, которые скрывались от немцев. В деревне многие знали, что Фёдор помогает партизанам, поэтому моя прабабушка боялась, что его могут казнить. Его прятали в доме за печкой, где сделали убежище. Туда мальчику подавали еду, там он спал.
Однажды ночью Федор сбежал к партизанам. Что с ним случилось дальше – родные так и не узнали, в родную деревню он не вернулся. Семья моей прабабушки не смогла долго оставаться в деревне Валайки: все чаще стали поговаривать про их помощь партизанам. Прапрабабушка Ольга и прапрадедушка Денис опасались, что кто-нибудь донесёт об этом немцам, их расстреляют. Пришлось бросить дом, а жить у тех, кто соглашался приютить. Подрабатывали, старались выжить.
После войны семья прабабушки в родную деревню так и не вернулась. Остались жить в деревне Село Меховского сельского совета. Там моя прабабушка познакомилась со своим будущим мужем – Поповым Николаем Григорьевичем, фронтовиком и орденоносцем.
Когда началась война, прадедушке Николаю было 14 лет, поэтому в армию он был призван только в августе 1944 года и воевал уже за пределами Беларуси. В марте 1945 года проходили активные бои по освобождению города Кёнигсберга (теперь город Калининград), форсировался канал Кайзерхафен. Дедушка воевал в составе 830 стрелкового полка 838 стрелковой дивизии.
Был награжден двумя Орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» и медалью «За взятие Кёнигсберга».
Согласно наградным листам, 26.03.1945г. в бою возле города Олива в трудных условиях боя мужественно сражался с врагом: огнём своего пулемёта уничтожил более десятка гитлеровцев. 29 марта 1945 года при форсировании канала Кайзерхафен прикрывал огнём пулемета переправляющуюся пехоту. Прадедушке Николаю было всего 19 лет. 27 (по другим документам 29) марта 1945 года прадедушка получил тяжёлое ранение, отправлен в госпиталь, а в последующем признан не годным для строевой службы.
Прадедушкины ордена всегда лежали на видном месте в доме, семья моей мамы гордилась фронтовым прошлым Николая. На 9 Мая он надевал свой выходной пиджак, чистил ордена и планки, крепил их на пиджак и шел на Курган Славы в городе Полоцке.
Кроме прадедушки Николая также воевал его старший брат Попов Терентий Григорьевич, 01.05.1920 года рождения. Терентий был призван в Красную Армию в 1939 году и участвовал в боевых действиях с самого начала войны. Он служил техником сначала в составе 14 Авиаполка Дальнего действия, затем в 11 Гвардейском авиаполку Дальнего действия и в 27 запасной авиабригаде.
В июле 1943 Попов Терентий был награждён орденом Красного Знамени, на тот момент он в составе экипажа совершил более 45 боевых вылетов ночью с боевым налетом 166 часов и более 40 вылетов на выполнение операционных заданий с налетом более 120 часов.
Кроме ордена Красного Знамени Попов Терентий награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Войну Терентий Попов закончил в звании техника-лейтенанта. Умер в Москве 30.10.1947 года. Мой прадедушка Коля не успел на похороны брата, но потом он ездил на его могилу на Новодевичьем кладбище. Связь с семьей Терентия была утеряна, но благодаря тому, что сейчас многие сайты размещают документы военного времени, нам удалось восстановить историю, увидеть его наградные листы и фотографию. Мама говорит, что сын моего прадедушки Николая был очень похож на Терентия...»
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