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Куда поехать в Минске на шашлыки? Рассказываем про оборудованные места

14 марта 2024 09:51
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Пригрело весеннее солнышко. А это значит, настала пора для шашлычного уикенда. Локаций для таких мероприятий в столице много.

Куда поехать в Минске на шашлыки? Рассказываем про оборудованные места-1

К примеру, со своим мангалом можно уютно устроиться у побережья Минского моря, там же есть оборудованные места со всем необходимым реквизитом. Мангалы распределены по всей береговой линии, а рядом расположены беседки и навесы.

Куда поехать в Минске на шашлыки? Рассказываем про оборудованные места-4

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Если же вы решили разжечь костер на придомовой территории, убедитесь в безопасности места для установки мангала, чтобы искры и пламя не попали на горючие элементы зданий, обеспечивайте постоянный контроль за процессом. Не допускается использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для разжигания костров, за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига.

Куда поехать в Минске на шашлыки? Рассказываем про оборудованные места-7

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
И обязательно, если вы находитесь в лесу, не разводить костры в сухих местах с концентрированно-травянистой растительностью, под кронами деревьев, в хвойных молодняках 1-2 класса возраста.

Нарушение простых правил грозит штрафом. Действуйте по инструкции, чтобы шашлыки не обошлись вам слишком дорого.

Подробности в видеоматериале.

# Отдых # общество # Наталья Наумова # Алексей Бойко # Валерия Яскевич

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