Куда поехать в Минске на шашлыки? Рассказываем про оборудованные места

Пригрело весеннее солнышко. А это значит, настала пора для шашлычного уикенда. Локаций для таких мероприятий в столице много.

К примеру, со своим мангалом можно уютно устроиться у побережья Минского моря, там же есть оборудованные места со всем необходимым реквизитом. Мангалы распределены по всей береговой линии, а рядом расположены беседки и навесы.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: Если же вы решили разжечь костер на придомовой территории, убедитесь в безопасности места для установки мангала, чтобы искры и пламя не попали на горючие элементы зданий, обеспечивайте постоянный контроль за процессом. Не допускается использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для разжигания костров, за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига.

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

И обязательно, если вы находитесь в лесу, не разводить костры в сухих местах с концентрированно-травянистой растительностью, под кронами деревьев, в хвойных молодняках 1-2 класса возраста.

Нарушение простых правил грозит штрафом. Действуйте по инструкции, чтобы шашлыки не обошлись вам слишком дорого.