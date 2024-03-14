В Беларуси обновили комплексную программу развития электротранспорта

В комплексную программу развития электротранспорта в Беларуси внесены изменения. Правительство определило порядок создания и производства легковых электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчет делается на их серийный выпуск, а для сокращения затрат на разработку новых моделей предполагается использовать уже существующие платформы. Для Беларуси перспективны два потенциальных направления развития автомобилестроения: электромобиль и последовательный гибрид. Наиболее приемлемым из них названа организация производства на базе серийно выпускаемых легковых авто.

Постановление Совмина также определяет порядок финансирования мероприятий комплексной программы развития электротранспорта.