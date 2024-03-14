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Комплексная проверка органов управления теробороны проходит в Гомельской области

14 марта 2024 08:50
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Продолжается совершенствование системы обороны нашей страны. Комплексная проверка органов управления территориальной обороны проходит в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексная проверка органов управления теробороны проходит в Гомельской области-1

Актуальность вопросов обеспечения безопасности обусловлена ситуацией на внешнем контуре – спокойнее она не становится. Отразить любые угрозы – задача для местных органов власти.

Комплексная проверка органов управления теробороны проходит в Гомельской области-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Губернатору области было вручено распоряжение на проверку такого компонента, который апробируется с прошлого года, это силы народного ополчения. Сейчас будет принято решение, определен состав, который будет привлекаться в рамках проверки. Территориальная оборона будет развернута в двух районах: Рогачевском и Кормянском. И будет выполнять тот спектр задач, который для нее и предназначен.

Комплексная проверка органов управления теробороны проходит в Гомельской области-7

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
В рамках проведенного слаживания будут призваны до 200 человек на территории Рогачевского и Кормянского района. Мы сегодня понимаем важность обороны нашей страны. Все это направлено на проведение учений по обеспечению территориальной целостности нашей страны. Конечно, если это понадобится.

Основная цель мероприятий комплексной проверки – оценить уровень подготовки и эффективность работы должностных лиц и военных комиссариатов. Силы и средства должны обеспечить спокойствие и порядок на нашей территории.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Гулевич # Иван Крупко # Новости Гомеля и Гомельской области

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