Беларусь и Куба намерены вместе противостоять западным санкциям

Дать отпор санкционному давлению Беларусь и Куба готовы вместе. 29 сентября в Минске обе стороны наметили пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, а также развития межпарламентских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность, сельское хозяйство, фармакология, IT – эти сферы для двустороннего взаимодействия видятся наиболее привлекательными. По некоторым направлениям уже достигнуты договоренности. Сейчас на Кубе работают около 70 тысяч тракторов из Беларуси, и партнеры заинтересованы в создании у себя наших сборочных производств.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Визит председателя Торгово-промышленной палаты Кубы, на мой взгляд, даст качественно новый импульс развитию белорусско-кубинских отношений. Поскольку наши страны находятся под санкциями, а Куба, как известно, под санкциями уже не один десяток лет. И она выстояла. И наша задача – точно так же выстоять.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

Белорусы очень сильные, очень дружественные. На высоком уровне наши отношения. Сейчас вот эти санкции, и, конечно, мы должны вместе, сообща взаимодействовать, чтобы избегать санкций. Мы помогаем Беларуси, Беларусь помогает нам. Беларусь выстоит, как свободолюбивый кубинский народ выстоял все эти 60 лет.

Антонио Каррикарте, глава Торгово-промышленной палаты Кубы:

Традиционно белорусская техника и технологии востребованы на Кубе в производстве сахарного тростника, в области сельского хозяйства. У Кубы есть стратегическая программа до 2030 года, одним из приоритетов которой является продовольственная безопасность. Мы хотим, как и вы, обеспечить продовольственную безопасность.