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В Минске строят социальное жилье за счёт средств КНР

17 сентября 2018 17:21
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Новости Беларуси. В столице строят социальное жилье за средства Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дом на 80 квартир. Квадратные метры в этой многоэтажке получат те, кто состоит на учете нуждающихся и имеет право на социальное жильё. Сдать дом планируют в первом полугодии 2019.

В этом году фонд социального жилья Минска прирастет на 44 квартиры. В очереди на него около тысячи человек, в том числе 400 детей-сирот.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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