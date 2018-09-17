В Минске строят социальное жилье за счёт средств КНР

Новости Беларуси. В столице строят социальное жилье за средства Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дом на 80 квартир. Квадратные метры в этой многоэтажке получат те, кто состоит на учете нуждающихся и имеет право на социальное жильё. Сдать дом планируют в первом полугодии 2019.

В этом году фонд социального жилья Минска прирастет на 44 квартиры. В очереди на него около тысячи человек, в том числе 400 детей-сирот.