Почему в коттеджном посёлке под Минском 6 лет не могут провести свет? Расследование СТВ

Новости Беларуси. На горячую линию СТВ обратились владельцы земельных участков под Минском. Выделять их нуждающимся и продавать с аукциона начали рядом с деревней Селюты ещё в 2012.

Однако за 6 лет к коттеджному поселку в живописном месте так и не подвели электричество. Владельцы недостроенных домов, уже давно рассчитывали въехать, но вместо этого продолжают на свои участки возить канистрами бензин. Без генераторов им не обойтись. Даже подсчитали, на строительство дома уходит около тысячи литров. Почему принцип «инфраструктура с опережением» в Селютах не работает - выясняла наша съемочная группа.

Живописное место под Минском. В то время, когда государство бьет тревогу о перенаселении столицы, развивает города-спутники и всеми силами стимулирует индивидуальную застройку за пределами мегаполиса, казалось бы, в новом коттеджном поселке жить да жить. Еще в 2012 рядом с деревней Селюты выделили более полусотни земельных участков. Часть – нуждающимся очередникам, часть – пустили с молотка. Только после этого про инфраструктуру на 6 лет местные власти забыли напрочь. Электричества здесь в принципе нет.

Олег Кужко:

Мы сожгли здесь тонны бензина. Это электрогенераторы, то есть по-другому тут не построишься. Олег показывает документы. С семьей давно хотел бы переехать в свой дом. Куда только ни писали, куда ни обращались.

Заложники бюрократических проволочек достучались до госконтроля. Пару лет назад попали на личный прием граждан. Движение пошло. Отданы были соответствующие поручения, но, видимо, импульс для местной власти оказался недостаточно силен.

Виталий Черноокий:

Я готов заселяться и жить, но я не знаю, стоит ли вкладывать деньги пока нет коммуникаций. Если делать внутреннюю отделку, то надо дом топить, а чем топить? Не дровами же сейчас в XXI веке.

Готовность жилья могла бы быть стопроцентной. Только вкладывать деньги в строительство, соседи не рискуют. За это время коттеджный поселок уже несколько раз успели ограбить.

Андрей Корбут:

Ничего не храню. Генератор, все остальное – вот у меня полная машина, там до верха все это хранится. Потому что приехал, поработал, увез с собой. На вопрос, когда же, наконец, электричество будет, в сельсовете ответа нет.

Николай Гильнич, председатель Папернянского сельского исполнительного комитета:

Пока на этот вопрос я затрудняюсь ответить. Это комплексная вина. Вина и наша для контроля, но мы стучались во все двери с того момента, когда было разбирательство. И с помощью государственного контроля были саккумулированы и направлены 430 миллионов неденоминированных денег (сейчас это 43 тысячи рублей). В итоге, после проведения тендера УКСом, победитель торгов увидел ситуацию. Из-за востребованности необходимых ресурсов и ошибки УКСа возникли проблемы. Этих средств не хватило.

Николай Евгеньевич, председатель исполкома, с проблемой хорошо знаком. Уверяет, раздавать участки без инфраструктуры – специфика Минского района. В те годы, под застройку было выделено столько земель, что УКС просто не в состоянии удовлетворить заявки. Передавать туда этот проект на реализацию в течение шести лет, по его словам, уже пробовали не однократно. И тендеры были на проведение работ, и деньги выделялись, а электричества как не было, так и нет. Николай Гильнич:

Общался с представителями Минских электрических сетей. УКС предоставил им проект, который должен быть реализован в 2018 году. Но там есть после экспертизы некоторые недочеты. На мой взгляд, существенные.

Правда, в УКСе – Управлении капитального строительства – о шестилетних мытарствах местных жителей, слышать не слышали.

Олег Шепелев, директор Управления капитального строительства Минского района:

Я не знаю, почему проблема с 2012 года. Получается, 68 участков, они запроектированы в 2018 году и переданы в августе в Минские электрические сети для реализации проекта.

В Минских электрических сетях – после подготовки документа реализация объекта на их совести – где пропадал проект шесть лет, тоже не знают.

Николай Радкевич, директор Минских электрических сетей:

Я вам про это ничего не скажу. Мы работаем по переданными проектам. Проект в конце августа передали в РУП «Минскэнерго», проект утвержден приказом.

Про то, что проект несколько раз разворачивали, из УКСа отправляли в Минские электрические сети и обратно, оба директора не в курсе. Зато, уверяют, предквалификация по торгам – завтра. Деньги на реализацию есть. Подрядчика выберут в течение 10 дней. И уже в феврале местные жители, наконец, увидят свет в конце бюрократического туннеля. -То есть вы гарантируете, что в феврале будет свет?

-Да, вот может подтвердить начальник электрических сетей.

Главное, чтобы бездорожье, о котором местные власти почему-то тоже забыли, не заставило чиновников свернуть с пути исполнения служебных обязанностей.