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«Надо прислушиваться к мнению молодёжи». О чём говорили студенты на встрече с Кочановой в Полоцке?

09 октября 2021 13:31
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами и преподавателями Полоцкого государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Диалог длился больше двух часов. Вопросы звучали разные: обсуждали общественно-политическую обстановку в стране, конституционную реформу. Студентов интересовала тема борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Наталья Кочанова на встрече со студентами в Полоцке: они должны понимать, что тоже несут ответственность за свою страну – подробности здесь.

«Надо прислушиваться к мнению молодёжи». О чём говорили студенты на встрече с Кочановой в Полоцке?-1

Павел Солдатенко, старший преподаватель кафедры физики ПГУ:
Надо прислушиваться к мнению молодежи. Они могут донести действующим членам Совета Республики то, на что они могут в виду своей загруженности не обратить внимания. А молодежь всегда это заметит и подскажет.  

«Надо прислушиваться к мнению молодёжи». О чём говорили студенты на встрече с Кочановой в Полоцке?-4

Дарья Глушанина, студентка 3-го курса финансово-экономического факультета ПГУ:
Обстановка оказалась располагающей к разговору, к диалогу, я бы сказала. Никто не боялся задавать вопросы. Ответы были более, чем полные. Я услышала, что мы должны вакцинировать больше 70 % населения, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я поддерживаю мнение, что это единственный сейчас актуальный способ борьбы с коронавирусом.  

Председатель Совета Республики постоянно проводит встречи со студенческой молодежью. 

# Высшее образование в Беларуси # общество # Павел Солдатенко # Дарья Глушанина # Наталья Кочанова # Фотофакт

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