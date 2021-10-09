«Надо прислушиваться к мнению молодёжи». О чём говорили студенты на встрече с Кочановой в Полоцке?

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами и преподавателями Полоцкого государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог длился больше двух часов. Вопросы звучали разные: обсуждали общественно-политическую обстановку в стране, конституционную реформу. Студентов интересовала тема борьбы с коронавирусной инфекцией. Наталья Кочанова на встрече со студентами в Полоцке: они должны понимать, что тоже несут ответственность за свою страну – подробности здесь.

Павел Солдатенко, старший преподаватель кафедры физики ПГУ:

Надо прислушиваться к мнению молодежи. Они могут донести действующим членам Совета Республики то, на что они могут в виду своей загруженности не обратить внимания. А молодежь всегда это заметит и подскажет.