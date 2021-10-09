«Надо прислушиваться к мнению молодёжи». О чём говорили студенты на встрече с Кочановой в Полоцке?

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами и преподавателями Полоцкого государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог длился больше двух часов. Вопросы звучали разные: обсуждали общественно-политическую обстановку в стране, конституционную реформу. Студентов интересовала тема борьбы с коронавирусной инфекцией.
Наталья Кочанова на встрече со студентами в Полоцке: они должны понимать, что тоже несут ответственность за свою страну – подробности здесь.
Павел Солдатенко, старший преподаватель кафедры физики ПГУ:
Надо прислушиваться к мнению молодежи. Они могут донести действующим членам Совета Республики то, на что они могут в виду своей загруженности не обратить внимания. А молодежь всегда это заметит и подскажет.
Дарья Глушанина, студентка 3-го курса финансово-экономического факультета ПГУ:
Обстановка оказалась располагающей к разговору, к диалогу, я бы сказала. Никто не боялся задавать вопросы. Ответы были более, чем полные. Я услышала, что мы должны вакцинировать больше 70 % населения, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я поддерживаю мнение, что это единственный сейчас актуальный способ борьбы с коронавирусом.
Председатель Совета Республики постоянно проводит встречи со студенческой молодежью.