Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска

Новости Беларуси. Накануне Дня медработников учреждения здравоохранения получают первые подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 июня новую машину скорой помощи передали в 10-ю городскую больницу Минска. Автомобиль оборудован всем необходимым, в том числе кислородными аппаратами. Одна из компаний автодилеров передала технику в качестве спонсорской помощи. На переоборудование стандартного микроавтобуса под скорую ушел почти месяц и 110 тысяч рублей.

Осталось укомплектовать ее дефибриллятором и набором для анестезиолога. Тогда автомобиль сможет выезжать на вызовы. Машина будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи пациентам, их транспортировки и оперативной доставки крови.

Виктор Исачкин, главный врач 10-й городской клинической больницы:

У больницы парка автомобилей нет, мы получаем автомобили централизовано через «Минсксанавтотранс», через комитет по здравоохранению, заказывая автомобили. Где-то 4-5 автомобилей на сутки мы заказываем. Этот автомобиль мы также будем в установленном порядке передавать «Минсксанавтотрансу» с просьбой, чтобы он был закреплен за приемным отделением 10-й городской клинической больницы.

Андрей Ткачев, управляющий компании – поставщика автомобилей:

Есть организации, которые переоборудуют данные автомобили. Мы обратились в данную организацию, организация закупила необходимые комплектующие, установила, затем провела необходимую сертификацию, и машина была готова к передаче.

Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-й городской клинической больницы:

Мы всегда ожидаем много радости от окружающего мира, и иногда наши мечты сбываются. И эта мечта сбылась, и это прекрасно.