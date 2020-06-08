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Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска

08 июня 2020 17:04
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Новости Беларуси. Накануне Дня медработников учреждения здравоохранения получают первые подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска-1

8 июня новую машину скорой помощи передали в 10-ю городскую больницу Минска. Автомобиль оборудован всем необходимым, в том числе кислородными аппаратами. Одна из компаний автодилеров передала технику в качестве спонсорской помощи. На переоборудование стандартного микроавтобуса под скорую ушел почти месяц и 110 тысяч рублей.

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска-4

Осталось укомплектовать ее дефибриллятором и набором для анестезиолога. Тогда автомобиль сможет выезжать на вызовы. Машина будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи пациентам, их транспортировки и оперативной доставки крови.

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска-7

Виктор Исачкин, главный врач 10-й городской клинической больницы:
У больницы парка автомобилей нет, мы получаем автомобили централизовано через «Минсксанавтотранс», через комитет по здравоохранению, заказывая автомобили. Где-то 4-5 автомобилей на сутки мы заказываем. Этот автомобиль мы также будем в установленном порядке передавать «Минсксанавтотрансу» с просьбой, чтобы он был закреплен за приемным отделением 10-й городской клинической больницы.

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска-10

Андрей Ткачев, управляющий компании поставщика автомобилей:
Есть организации, которые переоборудуют данные автомобили. Мы обратились в данную организацию, организация закупила необходимые комплектующие, установила, затем провела необходимую сертификацию, и машина была готова к передаче.

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска-13

Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-й городской клинической больницы:
Мы всегда ожидаем много радости от окружающего мира, и иногда наши мечты сбываются. И эта мечта сбылась, и это прекрасно.

Автомобиль скорой помощи подарили медикам 10-й больницы Минска-16

К слову, 10-я клиника одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас здесь проходят лечение 700 человек, среди которых пациенты как с положительным результатом, так и с подозрением на COVID-19.

# Медицина # общество # Виктор Исачкин # Андрей Ткачев # Михаил Попов # Фотофакт

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