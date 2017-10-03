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Отопление включат больницах, детских садах и школах Минска, Витебской и Могилевской областей 3 октября

03 октября 2017 06:19
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Новости Беларуси. Отопительный сезон стартует в Беларуси. Уже сегодня, 3 октября, тепло начнет поступать в больницы, детские сады и школы Витебской, Могилевской областей и города Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее на очереди – южные и западные районы. После подключения социальных объектов тепло поэтапно в течение нескольких дней придет в квартиры, гостиницы и общежития, а затем уже в офисы и производственные помещения.

Основной критерий начала теплого сезона в конкретном регионе – среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение 5 суток. Если же октябрь подарит белорусам теплые дни, система отопления будет переведена в режим протапливания.

# общество # Отопительный сезон

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