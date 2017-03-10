Новости Беларуси. Помощь, кому она действительно нужна. В Беларуси усилят соцподдержку наиболее уязвимых семей с детьми. Соответствующий законопроект уже был рассмотрен депутатами в первом чтении и сейчас готовится ко второму. Согласно нормам новой редакции родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, предлагается предоставить право работать на условиях неполной занятости либо на дому с сохранением выплаты пособия. Кроме того, сумма выплаты по уходу за ребенком-инвалидом третьей или четвертой группы вырастет.

Еще одна важная новация касается женщин, получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере. Так, обновленный законопроект предлагает производить доплату до размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период после рождения малыша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.