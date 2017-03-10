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В Беларуси приступают к заготовке березового сока

10 марта 2017 05:48
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Новости Беларуси. В Беларуси приступают к заготовке березового сока. Натуральный напиток в 2017 году появится раньше обычного – такой своеобразный подарок принес теплый март. Только в одном южном регионе страны планируется заготовить около пяти тысяч тонн. Если температура и дальше будет выше климатической нормы, то заготовка сока может продлиться до пяти недель.

Этот натуральный белорусский продукт в последние годы стал по-настоящему популярным далеко за пределами нашей страны и пришелся по вкусу жителям США, Западной Европы и даже Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Березовый сок

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