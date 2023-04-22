«Надо, чтобы каждый работал». Глава ФПБ на субботнике на Кургане Славы говорил о важном для каждого белоруса

Уже много лет объединение шефствует над этим символом Победы. И благодаря постоянной работе мемориал развивается, сохраняя память обо всех, кто воевал за страну. Например, в прошлые годы в музее под открытым небом установили два экспоната – легендарную боевую машину «Катюша» и самолет Ил-2. Ну а сегодня представители объединения привели в порядок после зимы территорию комплекса.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши достижения, наше достояние, то, что сегодня мы создаем, безусловно, мы можем это только сохранить и приумножить, если мы будем работать вместе. Ну нет другого пути! Когда мы работаем вместе, помогаем друг другу, у нас обязательно все получается. Здесь надо, чтобы каждый работал и понимал, что его работа, его вклад, качественный вклад в то, чтобы сохранить нашу историю, наши достижения и традиции, очень важно сохранить. Очень важно! И когда мы будем этот вклад делать по велению своего ума, сердца, тогда у нас все будет хорошо.