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Ждали субботник с нетерпением. Работники Белкоопсоюза и студенты высадили сотни деревьев и кустарников

22 апреля 2023 14:07
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Новости Беларуси. Почти весь 40-тысячный состав Белкоопсоюза участвует 22 апреля в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минском филиале Белорусского торгово-экономического университета трудовой штурм собрал более сотни человек.

Ждали субботник с нетерпением. Работники Белкоопсоюза и студенты высадили сотни деревьев и кустарников-1

Наряду с руководством и преподавателями поработать на общее благо пришли и студенты. Вместе они не только привели в порядок учебные корпуса и прилегающий участок, но и высадили более пяти сотен деревьев и кустарников. Работа кипела с самого утра. Учащиеся признались, что ждали мероприятие с нетерпением.

Ждали субботник с нетерпением. Работники Белкоопсоюза и студенты высадили сотни деревьев и кустарников-4

Станислав Бараченя, учащийся Минского филиала БТЭУ ПК:
На субботник шел с чувством ответственности, что сегодня плодотворно поработаем, высадим деревья, перекопаем, приведем наш любимый колледж в опрятный вид.

Ждали субботник с нетерпением. Работники Белкоопсоюза и студенты высадили сотни деревьев и кустарников-7

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Знаете, как-то так мы приезжали, я смотрел фронт работ раньше, и они уже дергали меня за пиджак, ребята, девчата. Спрашивали: когда, во сколько, что будем делать, когда вы приедете, как тут будет все организовано. Главное работа, работа, работа.

Ждали субботник с нетерпением. Работники Белкоопсоюза и студенты высадили сотни деревьев и кустарников-10

Облагораживание и озеленение территорий это не единственные цели акции. Одна из главных задач сегодняшнего субботника – сплочение трудовых коллективов.

# Субботники в Беларуси # общество # Олег Мацкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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