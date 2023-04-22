Ждали субботник с нетерпением. Работники Белкоопсоюза и студенты высадили сотни деревьев и кустарников

Новости Беларуси. Почти весь 40-тысячный состав Белкоопсоюза участвует 22 апреля в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минском филиале Белорусского торгово-экономического университета трудовой штурм собрал более сотни человек.

Наряду с руководством и преподавателями поработать на общее благо пришли и студенты. Вместе они не только привели в порядок учебные корпуса и прилегающий участок, но и высадили более пяти сотен деревьев и кустарников. Работа кипела с самого утра. Учащиеся признались, что ждали мероприятие с нетерпением.

Станислав Бараченя, учащийся Минского филиала БТЭУ ПК:

На субботник шел с чувством ответственности, что сегодня плодотворно поработаем, высадим деревья, перекопаем, приведем наш любимый колледж в опрятный вид.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Знаете, как-то так мы приезжали, я смотрел фронт работ раньше, и они уже дергали меня за пиджак, ребята, девчата. Спрашивали: когда, во сколько, что будем делать, когда вы приедете, как тут будет все организовано. Главное – работа, работа, работа.