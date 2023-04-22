Владимир Кухарев на субботнике: «Очень много минчан откликнулось на приглашение»

Новости Беларуси. Рабочими инструментами сегодня, 22 апреля, вооружились и представители Мингорисполкома во главе с мэром Минска Владимиром Кухаревым. Вместе с молодежью они взяли на себя миссию обустроить новую зону отдыха у Слепянского водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фронт работ обширный: засыпать пешеходные дорожки, установить скамейки и урны, очистить лесопарковую зону от веток и прошлогодней листвы. Но, как известно, когда есть желание – и дело спорится. С поставленными задачами участники акции, а их собралось более 60 человек, справились образцово. Вместе благоустроили зеленую зону, которой присвоили название «У водной глади».

Виктория Гурко, студентка БГЭУ:

Я считаю, что это весьма знаково, что мы в Партизанском районе, весьма старом районе нашего города, наводим порядок, тем самым помогаем нашей экологии, нашему городу, стране.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Стало уже доброй традицией проводить субботники. Очень много минчан откликнулись на приглашение принять участие, работают во дворовых территориях. Погода очень хорошая, настроение тоже. Очень важно, что сегодня очень много молодежи участвует.