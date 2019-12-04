Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы

По преданию, Марию, будущую Богоматерь, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить своего ребенка служению Богу. О тех событиях и вспоминают во всех православных храмах. Считается, что молитвы, обращенные сегодня к Богородице, обязательно будут услышаны.

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Нелидкин, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального Собора:

Очень много случаев, когда люди действительно приходили и припадали к Божьей Матери со слезами, с чистым сердцем. И, конечно же, происходили чудеса по вере человеческой.

По народным приметам, с Введения зима полноправно вступает в свои права. Если в этот день морозная погода, то в ближайшее время следует ждать холодов. И наоборот.