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Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы

04 декабря 2019 15:03
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По преданию, Марию, будущую Богоматерь, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить своего ребенка служению Богу. О тех событиях и вспоминают во всех православных храмах. Считается, что молитвы, обращенные сегодня к Богородице, обязательно будут услышаны.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие

Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы -1

Василий Нелидкин, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального Собора:
Очень много случаев, когда люди действительно приходили и припадали к Божьей Матери со слезами, с чистым сердцем. И, конечно же, происходили чудеса по вере человеческой.

По народным приметам, с Введения зима полноправно вступает в свои права. Если в этот день морозная погода, то в ближайшее время следует ждать холодов. И наоборот.

Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы -4

Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы -6

# Церковные праздники # общество # Василий Нелидкин # Фотофакт

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