Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По преданию, Марию, будущую Богоматерь, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить своего ребенка служению Богу. О тех событиях и вспоминают во всех православных храмах. Считается, что молитвы, обращенные сегодня к Богородице, обязательно будут услышаны.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие